Heidenreichstein stoppt gegen Weißenkirchen die Talfahrt

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Für den SC Weißenkirchen gab es in der Partie gegen Heidenreichstein, an deren Ende vor rund 160 Besuchern eine 2:4-Niederlage stand, nichts zu holen. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Heidenreichst. die Nase vorn. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen, der Gastgeber hatte sie letztendlich mit 1:0 für sich entschieden.

Schon nach drei Minuten rettete für die Heimelf die Querlatte. Nach zehn Minuten wurden auch die Gastgeber erstmals gefährlich. Stefan Flicker erkämpfte sich den Ball gegen zwei Gegenspieler, bediente Oliver Flicker und der beförderte das Leder zum 1:0 des FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein in die Maschen (17.). Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Manuel Machherndl bereits wenig später nach einem Eckball besorgte (22.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Jiri Prchal, der in der 26. Minute den Ball am Keeper vorbei spitzelte. Weißenkirchen war gewillt auszugleichen. Nach 43 Minuten kamen nochmal beide Teams zu einer Top-Chance, doch der Ball fand nicht den Weg ins Gehäuse. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. In der 60. Minute erzielte David Vacek mit einem Volley das 2:2 für den Gast. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Stefan Flicker schnürte einen Doppelpack (72./76.), sodass Heidenreichstein fortan mit 4:2 führte. Zum Schluss feierte Heidenreichst. einen dreifachen Punktgewinn gegen den SC Weißenkirchen.

Stefan Flickers Doppelpack bringt drei Punkte

Der FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Defensive von Heidenreichstein muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 45-mal war dies der Fall. Heidenreichst. bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, fünf Unentschieden und acht Pleiten. Nach zehn Spielen ohne Sieg bejubelte der FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein endlich wieder einmal drei Punkte.

Nun musste sich Weißenkirchen schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass der SC Weißenkirchen in dieser Zeit nur einmal gewann.

Heidenreichstein setzte sich mit diesem Sieg von Weißenkirchen ab und belegt nun mit 20 Punkten den zehnten Rang, während der SC Weißenkirchen weiterhin 16 Zähler auf dem Konto hat und den zwölften Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Samstag trifft Heidenreichstein auf den SC Admira Gföhl, Weißenkirchen spielt am selben Tag gegen den USC Grafenwörth.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein – SC Weißenkirchen, 4:2 (2:1)

