Erfolgreiche Aufholjagd des SV Rehberg beim USC Grafenwörth

Details Samstag, 12. August 2023 00:13

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Knapp 120 Zuschauer kamen ins Alfred-Riedl-Stadion nach Grafenwörth um das Spiel des USC Grafenwörth und dem SV Rehberg zu verfolgen. Im Spiel des USC Grafenwörth gegen den SV Rehberg gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten der Gäste.

Grafenwörth ging schon in Minute drei durch einen Treffer von Nikola Asceric in Front. In der 13. Minute brachte Stefan Löffelmann für die Heimmannschaft das Netz zum Zappeln und stellte schnell auf 2:0. Doch die Gäste wachten danach richtig auf und wollten sich gegen die drohende Niederlage stemmen. In der 21. Minute erzielte der SV Cardea Rehberg das 1:2, nachdem Kosta Drazic einen Elfmeter verwandeln konnte. In Minute 26 gelang dem SV Rehberg sogar der Ausgleich. matthias Reinthaler drehte nach seinem Tor zum 2:2 jubelnd ab. Was nach wenigen Minuten kaum jemand für möglich hielt, gelang schon nach einer guten halben Stunde. Der SV Cardea Rehberg versenkte die Kugel in der 32. Minute zum 3:2. Wieder war es Kosta Drazic, der sich von seinen Mitspielern feiern ließ. Der Unparteiische Mehmet Günes beendete schließlich eine Partie, die zwei grundverschiedene Halbzeiten gezeigt hatte. Während es in Durchgang eins hin und her ging und der SV Rehberg eine Führung für sich reklamierte, verlief die zweite Hälfte torlos. Am Ende feierte der SV Cardea Rehberg drei Punkte für das Klassement.

Drazic der Matchwinner für Rehberg

Während der USC Grafenwörth am kommenden Dienstag den USV Raika Dobersberg empfängt, bekommt es der SV Rehberg am selben Tag mit dem FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein zu tun.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: USC Grafenwörth – SV Cardea Rehberg, 2:3 (2:3)

32 Kosta Drazic 2:3

26 Matthias Reinthaler 2:2

21 Kosta Drazic 2:1

13 Stefan Loeffelmann 2:0

3 Nikola Asceric 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei