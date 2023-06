SV Absdorf mit Kantersieg gegen Heidenreichstein zum Titel

Details Sonntag, 18. Juni 2023 00:03

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Der SV Absdorf kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug vor 450 Zuschauern einen 8:2-Erfolg davon. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. Das Hinspiel war eine Demonstration des SV Absdorf gewesen, als man die Partie mit 7:0 für sich entschieden hatte.

Die Heimelf konnte mit einem Sieg den Meistertitel fixieren und trat auch dementsprechend selbstbewusst auf. Die Führung des Tabellenführers stellte Oliver Weidlinger sicher. Der Angreifer traf vor 450 Zuschauern zum 1:0. Nur wenige Augenblicke später sorgten die Gastgeber für ruhige Verhältnisse. Fabio Fiedler beförderte das Leder zum 2:0 des Gastgebers über die Linie (17.). Für noch ruhigere Verhältnisse sorgte Niklas Figl, als er das 3:0 für den SV Absdorf besorgte (19.). Eine starke Leistung zeigte Fiedler, der sich mit einem Doppelpack für den SV Absdorf beim Trainer empfahl (33./41.) und auf 5:0 erhöhte. In Durchgang eins war der FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein komplett von der Rolle und schaute zur Pause auf einen wahrhaft deprimierenden Rückstand. Weidlinger schraubte das Ergebnis in der 49. Minute mit dem 6:0 für den SV Absdorf in die Höhe. Jiri Prchal versenkte den Ball in der 60. Minute im Netz des SV Absdorf und stellte auf 6:1. Fabian Sachar verkürzte für Heidenreichstein später in der 72. Minute auf 6:2. Mit schnellen Toren von Wesley Mateus Leal Barnaske (84.) und Andreas Dober (88.) schlug der SV Absdorf innerhalb kurzer Zeit gleich doppelt zu. Schlussendlich verbuchte der SV Absdorf gegen Heidenreichst. einen überzeugenden Heimerfolg.

Absdorf mit Feuerwerk zum Titel

Nach dem letzten Spiel der Saison kann der SV Absdorf die Sektkorken knallen lassen und den Meistertitel der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel feiern. Beim SV Absdorf griff in dieser Saison ein Rad ins andere, was sich im hervorragenden Torverhältnis von 69:32 widerspiegelt. Der SV Absdorf beendet die Saison mit einer Bilanz von 17 Siegen, zwei Unentschieden und sieben Niederlagen. Bis zum Saisonabschluss zeigte sich der SV Absdorf sehr stark und holte in den letzten fünf Spielen 13 Punkte.

Nach allen 26 Spielen steht der FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein auf dem zehnten Tabellenplatz. Die Gäste bestätigten den Gesamteindruck der Saison auch im letzten Ligaspiel. Abermals präsentierte sich die Hintermannschaft anfällig. Insgesamt kassierte Heidenreichstein 69 Gegentreffer. Zum Saisonende hat Heidenreichstein neun Siege, zwölf Niederlagen und fünf Unentschieden auf dem Konto stehen.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SV Absdorf – FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein, 8:2 (5:0)

88 Andreas Dober 8:2

84 Wesley Mateus Leal Barnaske 7:2

72 Fabian Sachar 6:2

60 Jiri Prchal 6:1

49 Oliver Weidlinger 6:0

41 Fabio Fiedler 5:0

33 Fabio Fiedler 4:0

19 Niklas Figl 3:0

17 Fabio Fiedler 2:0

16 Oliver Weidlinger 1:0

