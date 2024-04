Trainer Kajtezovic verlässt Liga-Topverein und geht zum Tabellenletzten – so reagiert SC Berndorf

Gebietsliga Süd/Südost

Details Montag, 15. April 2024 12:04

Wie am Sonntag in den sozialen Medien bekannt wurde, verlässt der langjährige Erfolgstrainer des SC Berndorf, Albin Kajtezovic, den Verein, um ein Engagement beim akut abstiegsgefährdeten ASK Eggendorf zu beginnen. Ligaportal hat mit dem SC Berndorf sowie mit Kajtezovic selbst gesprochen und die Details zum auf den ersten Blick ungewöhnlichen Wechsel innerhalb der Gebietsliga Süd/Südost eingeholt. Offenbar wurde, dass zwischen dem Verein sowie dem nunmehrigen Ex-Trainer kein böses Blut besteht, der Schritt Kajtezovic´ wurde verständnisvoll aufgefasst.

Auch Obmann hört - nach der Saison - auf

Der SC Berndorf und Albin Kajtezovic schlossen am Wochenende mit einem 2:0-Erfolg gegen AC Casino Baden – fast schon standesgemäß mit einem Triumph – das letzte Kapitel einer überaus erfolgreichen Zusammenarbeit. Wie der SC Berndorf gegenüber „Ligaportal“ bestätigte, ist Albin Kajtezovic ab sofort nicht mehr Coach des Tabellensechsten. „Ich wurde am Sonntagvormittag informiert, weiß Bescheid, auch die Mannschaft und der Vorstand wurden informiert“, gibt Vereinsobmann Tibor Szöcs zu Protokoll.

Zwischen dem SC Berndorf und dem nunmehrigen Ex-Coach herrscht jedenfalls kein böses Blut. „Ich höre im Sommer selbst auf“, sagt der Obmann. „Wir sind auch sehr gut befreundet, sicher die besten Freunde, ich kann das komplett nachvollziehen, es war für mich eine Frage der Zeit, dass er irgendeine Entscheidung trifft“, so Szöcs. In den fünf Jahren habe man toll zusammengearbeitet, die Freundschaft sei gewachsen. „Wir haben super Saisonen miteinander erlebt, ich wünsche im weiterhin alles Gute und mache mir aufgrund seiner Einstellung und seines Trainerwissens keine Sorgen, dass er nicht erfolgreich sein wird“, findet der Obmann nur wertschätzende Worte über Kajtezovic.

Interne Lösung forciert, Berndorf bleibt im Herzen des scheidenden Trainers

Da Szöcs selbst, wie bereits im Vorjahr kommuniziert, gehen wird, möchte man dem neuen Vorstand nicht vorgreifen, daher eine interne Trainerlösung finden, wie der Obmann betont. „Priorität hat für mich, dass wir die Saison so fertig spielen und eine interne Lösung finden. Wir werden mit keinem neuen Trainerteam starten, das wird sich dann der neue Vorstand überlegen müssen. Wir sind gut abgesichert, was die Abstiegsplätze angeht, nach vorne hin geht hinsichtlich Meister, denke ich, nichts mehr.“ Am Montagabend werde man sich intern mit dem Spielerrat und dem Co-Trainer zusammensetzen, man wird in diesem Gremium sehen, welche Lösung die beste sein wird, so Szöcs.

"Ich habe den Schritt gewählt, um einen neuen Reiz in meinem Leben zu setzen, eine neue Aufgabe zu haben. Ich wollte nach fünf Jahren in Berndorf, mit einer wirklich sehr, sehr erfolgreichen Zeit, einfach etwas Neues beginnen, eine neue Herausforderung", sagt Albin Kajtezovic, der mit Eggendorf alles versuchen wird, um das Ruder noch herumzureißen. "Ich habe Berndorf mit der Mannschaft und dem Vorstand sehr viel zu verdanken, genauso ist es umgekehrt, es war ein gegenseitiges Geben und Nehmen. In meinem Herzen wird immer ein Platz für Berndorf sein", so Kajtezovic abschließend.

