Gebietsliga Süd/Südost: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Montag, 21. Dezember 2020 11:58

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Kevin Traxler (AC Casino Baden)

Endergebnis:



1. Kevin Traxler (AC Casino Baden / 3704 Stimmen)

2. Ulrich Hauke (Bad Fischau-Brunn / 1125 Stimmen)

3. Fabian Stein (Bad Fischau-Brunn / 1123 Stimmen)

4. Manuel Berghofer (ASK Trumau / 1022 Stimmen)

5. Niclas Brunner (SC Felixdorf / 740 Stimmen)

6. Sheqir Avdiu (Bad Fischau-Brunn / 690 Stimmen)

7. Samir Marhosevic (1. Wiener Neustädter SC A. / 681 Stimmen)

8. Rafael Gahr (SC Felixdorf / 498 Stimmen)

9. Matthias Fuger (SC Leopoldsdorf / 290 Stimmen)

10. Maurice Armatage (ASK Marienthal / 254 Stimmen)