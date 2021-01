Bad Fischau bereitet sich auf eine Sprint-Saison vor

Details Samstag, 30. Januar 2021 12:41

In der Gebietsliga Süd/Südost ist im Herbst ein Dreikampf an der Spitze entbrannt. Einer der Favoriten, der ASK Bad Fischau, steht wenig überraschend auch im Spitzentrio und hat alle Chancen auf den Titel. "Wir haben eine gute Performance auf den Platz gebracht und eine gute Bilanz vorzuweisen. Dennoch kann ich nicht ganz happy sein, da wir nicht ganz oben stehen", so Fischau-Coach Daniel Kohn.

Mit 22 Punkten aus neun Spielen lief in Bad Fischau eigentlich alles nach Plan. Bis auf das letzte Spiel brachte die Elf von Daniel Kohn konstante Leistungen. "Die Niederlage in der letzten Runde war schade und deshalb hat es nicht zur Tabellenführung gereicht. Kompliment an die anderen beiden Teams, die es auch hervorragend gemacht haben", weiß der Coach auch um die starke Konkurrenz. Die Lage um das Corona-Virus machte es für alle Beteiligten nicht gerade leicht. "Auch wir hatten viele Verdachtsfälle und Spieler ín Quarantäne. Die Situation war alles andere als leicht", gibt Kohn zu bedenken.

"Hunger ist sehr groß"

Im Kampf um den Titel sieht der Trainer des ASK einen echten Dreikampf. "Es wird eine enge Geschichte und jedes Team hat seine Chance. Wenn wir von nur vier Spielen ausgehen haben wir es mit einer Sprint-Saison zu tun. Diese interessante Lage verändert natürlich auch die ganze Herangehensweise, speziell im Training. Darauf werden wir uns gut einstellen", sieht Kohn die Lage sehr ungewohnt. Um dafür gerüstet zu sein vertraut der Coach auf das gewohnte Personal. "Das Fenster war für uns nie richtig offen. Wir haben nie überlegt viel zu machen und haben eine super Mischung im Team. Die Jungs haben es sich verdient diese Chance zu bekommen. Schnellschüsse wollten wir nie tätigen", so die klaren Worte des Trainers. Großes Ziel bleibt in Bad Fischau natürlich der Titel und man darf sich gerade mit dieser Ausgangslage eine spannende Fortsetzung erwarten.