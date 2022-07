Gebietsliga Süd/Südost: Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Details Sonntag, 24. Juli 2022 09:55

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen 2.500.641 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Marco Obrovac (AC Casino Baden)

Endergebnis:



1. Marco Obrovac (AC Casino Baden / 5471 Stimmen)

2. Philipp Theissl (SC Katzelsdorf / 5458 Stimmen)

3. Josef Ehrenberger (SVg Guntramsdorf / 2472 Stimmen)

4. Marian Pachtner (AC Casino Baden / 1995 Stimmen)

5. Adrian Sinani (AC Casino Baden / 1541 Stimmen)

6. Philipp Rosner (SC Reisenberg / 1119 Stimmen)

7. Georg Vollnhofer (USC Kirchschlag / 806 Stimmen)

8. Stefan Ritter (Bad Fischau-Brunn / 708 Stimmen)

9. Niklas Schwanda (ASK Marienthal / 575 Stimmen)

10. Luan Kodra (ASK Marienthal / 460 Stimmen)