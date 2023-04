SC Leopoldsdorf/Wien und das Sehnen nach Nägeln mit Köpfen

Details Freitag, 07. April 2023 08:34

Der SC Leopoldsdorf bei Wien liegt in der - hinter dem Dominator aus Ebreichsdorf – durchaus engen Gebietsliga Süd/Südost aktuell auf dem vierten Tabellenplatz. Man hat damit zwar einen Platz gegenüber der Winterpause einbüßen müssen, spielt jedoch weiter munter im vorderen Drittel mit. Ligaportal.at hat im Rahmen der wöchentlichen Lageberichte zu den Teams der Liga in dieser Woche mit Richard Krammer, seines Zeichens sportlicher Leiter des SCL ausführlich über ein erstes Fazit, die tabellarische Konstellation sowie die nächste Aufgabe in der Meisterschaft gesprochen.

Ligaportal: Welches Fazit können Sie nach den ersten Runden im Frühjahr ziehen?

Richard Krammer: Gegen Marienthal waren wir, denke ich, 75 Minuten lang die dominierende Mannschaft, aber, wie es im Fußball so schön heißt, die Tore, die man nicht schießt, bekommt man. Genau so ist es passiert, wir haben fast auf ein Tor gespielt, sie sind einmal nach vorne gekommen und haben mit der ersten Chance das Tor gemacht. Wir waren wirklich überlegen, das ist im Fußball leider Gottes so. Das Spiel war aber eigentlich ganz in Ordnung, da kann man der Mannschaft überhaupt nichts vorwerfen.

Ligaportal: Hat sich von der Ausgangsposition für euch etwas verändert?

Richard Krammer: Nein, wir haben gesagt, dass wir unter den ersten Drei dabei sein wollen. Ebreichsdorf ist für mich schon Meister, da kann man glaube ich schon gratulieren, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich da noch etwas ändern wird, da fährt die Eisenbahn drüber. Das ist wie in der Bundesliga, wo Salzburg dominiert und die anderen um den zweiten Platz spielen. Ebreichsdorf hat, glaube ich, das höchste Budget und eine ganz tolle Mannschaft.

Ligaportal: Ein paar Worte noch zum nächsten Gegner, was erwartet euch hier?

Richard Krammer: Ich sage mal, wir können in der Liga an einem guten Tag auch Ebreichsdorf schlagen. Wir haben eine eingeschweißte Mannschaft, die schon jahrelang spielt, wir fahren sicher auf keinen Platz – bzw. gilt das auch für zuhause – um zu sagen, wir sind mit einem Punkt zufrieden. Wir wollen jedes Match gewinnen, diese Qualität hat die Mannschaft. Es gibt nicht nur Hochs im Fußball, momentan sind wir die spielbestimmende Mannschaft, haben aber leider vor dem Tor nicht das nötige Glück. Wir werden auch am Samstag auf Sieg spielen, ich glaube nicht, dass wir uns verstecken müssen, wir treffen dort auf eine gute Mannschaft, fahren dort aber nicht hin, um auf einen Punkt zu spielen. Die ersten Teams in der Liga, Ebreichsdorf ausgenommen, sind gleichstarke Mannschaften, da kommt es auch auf die Tagesverfassung an, und auch Glück gehört dazu.

Ligaportal: Was tut sich sonst noch in Leopoldsdorf?

Richard Krammer: Wir bekommen eine neue Anlage, ich hoffe, dass wir uns mit der Gemeinde irgendwo einigen können und eine Anlage bekommen, mit der wir und auch die Gemeinde vom finanziellen Aspekt gesehen zufrieden sein können. September 2023 sollte Baubeginn sein, und September 2024 sollten wir die neue Meisterschaft in der neuen Anlage spielen können, so Gott will. Mittlerweile zieht sich das zweieinhalb Jahre, wir hoffen, dass die Gemeinde Nägel mit Köpfen macht, zumal wir mittlerweile zweieinhalb Jahre am Verhandeln sind.

