SVg Breitenau will sich nach schwarzer Saison erst einmal konsolidieren

Details Montag, 07. August 2023 15:45

Nach einer rabenschwarzen Saison in der 2. Landesliga Ost, in der der SVg Breitenau/Schwarzau lediglich zwei Saisonziege sowie insgesamt zehn Punkte gelangen, musste man die Segel streichen und Kurs auf die Gebietsliga Süd/Südost nehmen. Nach einer schwierigen Spielzeit mit insgesamt 20 Niederlagen ist es freilich schwierig, den Schalter so einfach umzulegen. In Breitenau ist man daher nachvollziehbarerweise erst einmal auf Konsolidierung bedacht. Wir durften mit Trainer Roman Waldherr auch über die Vorbereitung und die neuen Spieler sprechen.

Ligaportal: Herr Waldherr, wie bewerten Sie die sich aktuell ihrem Ende zuneigende Vorbereitung auf die neue Spielzeit?

Roman Waldherr: Es war sehr, sehr durchwachsen. Wir hatten leider Probleme mit der Anwesenheit, konkret mit Urlaub, aber auch Verletzten. Bis jetzt ist noch nie die gesamte Mannschaft zur Verfügung gestanden. Die Vorbereitung war damit wirklich sehr, sehr durchwachsen, formulieren wir es einmal so.

Ligaportal: Was ist von den Neuzugängen zu erwarten, helfen sie euch gleich weiter?

Roman Waldherr: Dass uns die Neuzugänge weiterhelfen, glaube ich auf jeden Fall. Die Spieler Marcus Marzinger, Milan Csicsvari und Marco Feyertag heben unsere Qualität auf jeden Fall, sie werden unser Spiel bereichern.

Ligaportal: Wo setzt man im Training die Hebel an, was sind Ihre Schwerpunkte?

Roman Waldherr: Es ist im Sommer immer ein wenig schwierig. Auf der einen Seite geht es darum, körperliche Fitness zu erlangen, auf der anderen Seite gilt es auch zu schauen, dass das Defensivverhalten passt. Man muss versuchen, alles im Sommer in Einklang zu bringen, es wird wohl nicht nur uns so gehen mit der kurzen Vorbereitung und den genannten Umständen. Es ist ein wenig schwierig und nimmt sicherlich noch Zeit in Anspruch, bis in die Meisterschaft hinein, damit wir auf einem Stand sind, wo man sagen kann, es passt.

Ligaportal: Das Auftaktprogramm wirkt gleich ambitioniert, wie bewerten Sie dieses?

Roman Waldherr: Die ersten drei Spiele sind sicher ein richtiger Gradmesser. Wiener Neudorf ist sicherlich ein Topverein, sie haben sich auch sehr gut verstärkt. Das Gleich gilt natürlich auch für Casino Baden, und unser dritter Gegner, Berndorf, ist sowieso am aufsteigenden Ast. Das werden gleich drei echte Gradmesser, wir werden schauen, dass wir da das eine oder andere Pünktchen mitnehmen.

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich gesetzt, was ist da heuer möglich?

Roman Waldherr: Nach dem Jahr, das wir hinter uns haben, ist das Wichtigste natürlich einmal, dass wir uns konsolidieren, wieder Sicherheit reinbringen. Wir wollen uns einmal im gesicherten Mittelfeld festsetzen, danach schauen wir, ob wir unsere Ziele vielleicht ein bisschen nach oben stecken können, aber zuvor ist angesagt, dass wir uns erfangen. Natürlich ist das nicht einfach, es sind doch viele Spieler aus der Vorsaison dabei, wo man schauen muss, dass man wieder Selbstvertrauen bekommt.

