ASK Marienthal nach Auftakt-Triumph: "Wir schauen, wo die Reise hingeht"

Details Mittwoch, 16. August 2023 15:12

4:0-Auswärtssieg zum Auftakt beim spannenden Aufsteiger aus Himberg! Am Start des ASK Marienthal in die neue Spielzeit der Gebietsliga Süd/Südost gibt es freilich nur wenig bis gar nichts auszusetzen. Doch wie ist das einzuordnen, beziehungsweise wo soll heuer generell die Reise für den ASK hingehen? Wie steht es um die Neuzugänge, was ist von ihnen noch zu erwarten? Ligaportal hat Ernst Horvath, seines Zeichens Trainer der Marienthaler, um seine Einschätzungen gebeten und dabei informative Antworten erhalten.

Ligaportal: Herr Horvath, der Auftakt war ja ein fabelhafter. Was hat in Ihrem Spiel bereits so gut geklappt, damit am Ende dieses Ergebnis herauskommen konnte?

Ernst Horvath: Die taktische Disziplin war sehr, sehr gut, auch haben wir ein gutes Umschlaten von Defensive auf Offensive zustande gebracht, das waren eigentlich die Hauptkriterien.

Ligaportal: Haben Sie zum Auftakt gleich auf die Neuzugänge gesetzt, und was ist von ihnen zu erwarten?

Ernst Horvath: Ja, die drei Slowaken sind die Neuen. Ich kenne die drei Burschen schon von meinen früheren Trainerstationen im Burgenland. Ich habe mit allen drei schon in zwei Vereinen zusammengearbeitet, es handelt sich bei allen dreien um sehr gute Fußballer, und nachdem wir in Marienthal, sage ich mal, einen doch großen Umbruch haben, haben sie sehr gut in die Mannschaft hineingepasst.

Ligaportal: Nun drängt sich natürlich die Frage nach der Rolle auf, die der ASK Marienthal in dieser Saison spielen kann. Wie lauten die Ambitionen?

Ernst Horvath: Es gibt 26 Spiele in der Liga, und ich will alle gewinnen, weiß aber natürlich, dass es das nicht spielen wird. Wir schauen von Woche zu Woche, Marienthal hat in den letzten Jahren immer vorne mitgespielt, wenn wir das wieder schaffen, wäre das schön. Wir schauen, wo die Reise hingeht, der Start war gut, nun wollen wir gegen Kirchschlag wenn möglich nachlegen, der Rest wird sich ergeben. Es gibt in der Liga genügend gute Mannschaften, wo es sehr schwer wird, dort zu spielen.

Ligaportal: Sie haben den nächsten Gegner bereits angesprochen, was erwartet Sie hier?

Ernst Horvath: Kirchschlag ist, denke ich, eine sehr robuste Mannschaft, sie haben einige große Spieler in ihren Reihen, die aber auch Fußball spielen können. Ich habe sie mal im Frühjahr gesehen, da haben sie ein sehr gutes Kurzpassspiel gezeigt. Wir werden die richtige Einstellung haben, wir haben einen Plan, genauso wie wir einen in Himberg hatten, und dann schauen wir mal, ob wir Kirchschlag zuhause schlagen können.

Ligaportal: Ihre größte Überraschung in der ersten Runde war…?

Ernst Horvath: Die größte Überraschung in der Liga war, dass Aufsteiger Berndorf in Leopoldsdorf gewonnen hat, aber das Wichtigste ist meine Mannschaft, wir hatten einen großen Umbruch, die Mannschaft hat die neuen Spieler sehr schnell integriert, die Stimmung ist sehr positiv, sie ziehen im Training voll mit, die Burschen. Das macht richtig Spaß, das wollen wir so lange wie möglich aufrechterhalten.

