Leopoldsdorf verliert Heimspiel gegen den SC Reisenberg

Details Samstag, 14. Oktober 2023 00:01

Gebietsliga Süd/Südost: Am Freitagabend kam es vor 180 Zuschauern zum Duell des SC Leopoldsdorf gegen den SC Reisenberg. Reisenberg erreichte einen 3:2-Erfolg bei Leopoldsdorf. Die Ausgangslage sprach für den SC Reisenberg, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Reisenberg erwischte einen Traumstart. 180 Zuschauer sahen, wie Arif Kilicaslan per Elfmeter das 1:0 für den Gast markierte. David Schnakl erhöhte den Vorsprung von Reisenberg nach 19 Minuten auf 2:0. Doch die Heimelf fing sich wieder und konnte prompt antworten. Seyyid Ekinci beförderte das Leder zum 1:2 des SC Leopoldsdorf in die Maschen (21.). Marcel Hribernik glich nur wenig später für die Gastgeber aus (27.). Der Treffer zum 3:2 sicherte dem SC Reisenberg nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Kilicaslan in diesem Spiel (35.). Pause.

Keine Tore mehr nach der Pause

Am Ende heißt es: Ein Spiel mit zwei Halbzeiten von entgegengesetztem Unterhaltungswert. Während Durchgang eins von einem offenen Schlagabtausch geprägt war, fielen nach Wiederanpfiff keine Treffer mehr.

Bei Leopoldsdorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 17 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (22). Trotz der Schlappe behält der SC Leopoldsdorf den neunten Tabellenplatz bei. Drei Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat Leopoldsdorf derzeit auf dem Konto. Der SC Leopoldsdorf baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Reisenberg liegt im Klassement nun auf Rang zwei. Die Saison des SC Reisenberg verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von sechs Siegen, zwei Remis und nur zwei Niederlagen klar belegt. Reisenberg ist seit vier Spielen unbezwungen.

Am kommenden Sonntag tritt Leopoldsdorf bei der SVg Breitenau/Schwarzau an, während der SC Reisenberg zwei Tage zuvor die Zweitvertretung des SC Fortuna Wiener Neustadt empfängt.

Gebietsliga Süd/Südost: SC Leopoldsdorf – SC Reisenberg, 2:3 (2:3)

35 Arif Kilicaslan 2:3

27 Marcel Hribernik 2:2

21 Seyyid Ekinci 1:2

19 David Schnakl 0:2

6 Arif Kilicaslan 0:1

