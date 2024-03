Marienthal-Sieg nach Rot für Himberg-Keeper

Spielberichte

Gebietsliga Süd/Südost: Ein Tor machte den Unterschied – Marienthal siegte vor etwa 200 Zuschauern mit 2:1 gegen den SC Himberg. Hundertprozentig überzeugen konnte der ASK Marienthal dabei jedoch nicht. Der Gastgeber war im Hinspiel gegen Himberg in allen Belangen überlegen gewesen und hatte einen 4:0-Sieg eingefahren.

Das Spiel nahm nach rund zwanzig Minuten Fahrt auf. Die erste Chance hatten die Gastgeber nach 28 Minuten. Mit der zweiten Chance kurz darauf, trafen die Heimischen auch zur Führung. Andrej Nemec brachte Marienthal in der 29. Minute in Front.

Aus dem nichts. nach einem vermeintlichen foul im Mittelfeld schläft die himberger Hintermannschaft da der schiri Vorteil gelten lässt. Die gute Flanke köpfelt die Nr 10 trocken ein. Ha Ze, Ticker-Reporter

Kurz vor der Pause konnten die Gäste nach einem Eckball ausgleichen. Nachdem die Hereingabe kurz geklärt wurde, nutzte Daniel Drescher die Chance für den SC Himberg und beförderte in der 39. Minute das Leder aus gut 16 Metern zum 1:1 ins Netz. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Last-Minute-Treffer zum Sieg

Nach 58 Minuten musste Marienthals Keeper Martin Schlossinger einen Himberg-Freistoß mit vollem Einsatz entschärfen. Danach flachte die Partie etwas ab. In der 87. Minute schickte der Unparteiische Torhüter Daniel Sabani vom SC Himberg mit Rot vom Platz (Handspiel außerhalb des Strafraums). Jetzt musste Himberg einen Feldspieler ins Tor stellen, da man das Wechselkontingent ausgeschöpft hatte. Zum Mann des Spiels avancierte Lukas Dingelmaier, der für den ASK Marienthal mit dem fälligen Freistoß den Führungstreffer markierte (89.). Letzten Endes holte Marienthal gegen Himberg drei Zähler.

Der ASK Marienthal machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem zweiten Platz. Prunkstück von Marienthal ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst zehn Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Die Saisonbilanz des ASK Marienthal sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei neun Siegen und zwei Unentschieden büßte Marienthal lediglich drei Niederlagen ein. Die letzten Resultate des ASK Marienthal konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Der SC Himberg hat 21 Zähler auf dem Konto und steht auf Rang sechs. Sechs Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto.

Nächster Prüfstein für Marienthal ist der USC Kirchschlag (Freitag, 19:30 Uhr). Der SC Himberg misst sich am selben Tag mit dem SC Hirschwang (19:45 Uhr).

Gebietsliga Süd/Südost: ASK Marienthal – SC Himberg, 2:1 (1:1)

89 Lukas Dingelmaier 2:1

39 Daniel Drescher 1:1

29 Andrej Nemec 1:0

