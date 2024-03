Punkteteilung im Kellerduell zwischen Eggendorf und Maria Lanzendorf

Spielberichte

Details Samstag, 23. März 2024 05:04

Gebietsliga Süd/Südost: Der ASK Eggendorf und der SC Maria Lanzendorf verließen den Platz beim Endstand von 2:2. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich vor rund 80 Besuchern letztlich im Endergebnis. Im Hinspiel hatte der finale Pfiff des Unparteiischen den Maria Lanzendorf beim Stand von 1:0 zum Sieger gemacht.

Die Gäste erwischten einen Blitzstart ins Spiel. Stefan Hackl traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Danach stellten sich beide Teams besser aufeinander ein. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an.

Eggendorf gleicht zweimal aus

Auch im zweiten Durchgang ging es gleich schnell mit dem Jubeln los. Für das erste Tor von Eggendorf war Martin Wagner verantwortlich, der in der 47. Minute das 1:1 besorgte. Doch die Gäste konnten sich wieder sammeln und nach einer Stunde erneut treffen. Pavol Bures machte in der 60. Minute das 2:1 von Maria Lanzendorf perfekt. Der SC Maria Lanzendorf musste aber dann doch wieder den Treffer von Daniel Nagy zum 2:2 hinnehmen (82.). Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Der ASK Eggendorf und der Maria Lanzendorf spielten unentschieden.

Eggendorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel des Schlusslichts ist deutlich zu hoch. 40 Gegentreffer – kein Team der Gebietsliga Süd/Südost fing sich bislang mehr Tore ein. Nur einmal gingen die Gastgeber in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Die Defensive von Maria Lanzendorf muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 29-mal war dies der Fall. Siege waren zuletzt rar gesät beim SC Maria Lanzendorf. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon sechs Spiele zurück.

Mit diesem Unentschieden verpasste Eggendorf die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle steht der ASK Eggendorf damit auch unverändert auf Rang 14. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Der ASK Eggendorf tritt am Freitag, den 29.03.2024, um 19:30 Uhr, beim ASK Marienthal an. Einen Tag später (15:30 Uhr) empfängt der Maria Lanzendorf den SC Leopoldsdorf.

Gebietsliga Süd/Südost: ASK Eggendorf – SC Maria Lanzendorf, 2:2 (0:1)

82 Daniel Nagy 2:2

60 Pavol Bures 1:2

47 Martin Wagner 1:1

6 Stefan Hackl 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.