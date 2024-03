Vier Platzverweise! Berndorf überholt Reisenberg in der Tabelle

Spielberichte

Details Samstag, 23. März 2024 05:13

Gebietsliga Süd/Südost: Drei Punkte gingen am Freitag aufs Konto des SC Berndorf. Die Gäste setzten sich vor etwa 120 Zuschauern mit einem 3:1 gegen den SC Reisenberg durch. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Berndorf wurde der Favoritenrolle gerecht. Das Hinspiel hatte Reisenberg mit 1:0 knapp für sich entschieden.

Über eine halbe Stunde lang war das Ergebnis ausgeglichen. Nach zwanzig Minuten mussten die Gäste allerdings mit einem Mann weniger auskommen. Ömer Ilhan sah nach seiner Torchancenverhinderung glatt Rot. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Benjamin Spanel sein Team in der 33. Minute per Elfmeter. Für Bernhard Morgenthaler vom SC Reisenberg war die Partie in der 41. Minute vorzeitig beendet. Er sah nach einer Unsportlichkeit die Gelb-Rote Karte. Die Herunterstellung sorgte zumindest für zahlenmäßige Ausgeglichenheit. Weitere Tore blieben bis zum Pfiff des Schiedsrichters aus. Somit ging es mit einem unveränderten Stand in die Halbzeitpause.

Vier Platzverweise, vier Tore

Die Gäste aus Berndorf erwischten nach der Pause den besseren Start. Fitim Vorfaj traf vom Elfmeterpunkt aus zum 1:1 zugunsten des SC Berndorf (54.). Dann war wieder ein Spieler weniger im Einsatz. Mohamed Chrigui von Reisenberg sah in der 73. Minute die Gelb-Rote Karte (Foul) und musste vom Feld – der Knackpunkt des Spiels. Denn die Gäste nutzten diese Überzahl nur vier Minuten später zur Führung. Markus Wurglitsch versenkte den Ball in der 79. Minute im Netz der Gastgeber. Das I-Tüpfelchen auf den enttäuschenden Auftritt des SC Reisenberg setzte Dezider Egri, der in der 88. Minute die Ampelkarte für sich reklamierte. Damit war die Heimelf nur noch mit acht Akteuren am Feld. In der Nachspielzeit besserte Vorfaj seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 93. Minute seinen zweiten Tagestreffer für Berndorf erzielte. Schließlich strich der SC Berndorf die Optimalausbeute gegen Reisenberg ein.

Nach 15 absolvierten Begegnungen nimmt der SC Reisenberg den sechsten Platz in der Tabelle ein. Sieben Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat Reisenberg derzeit auf dem Konto. Vom Glück verfolgt war der SC Reisenberg in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Berndorf machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem vierten Platz. Die Offensive des SC Berndorf in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Reisenberg war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 33-mal schlugen die Angreifer von Berndorf in dieser Spielzeit zu. Die Saisonbilanz des SC Berndorf sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei acht Siegen und einem Unentschieden büßte Berndorf lediglich sechs Niederlagen ein. Der SC Berndorf ist seit drei Spielen unbezwungen.

Der SC Reisenberg tritt am kommenden Freitag beim ASK Bad Fischau-Brunn an, Berndorf empfängt am selben Tag die SVg Breitenau/Schwarzau.

Gebietsliga Süd/Südost: SC Reisenberg – SC Berndorf, 1:3 (1:0)

93 Fitim Vorfaj 1:3

79 Markus Wurglitsch 1:2

54 Fitim Vorfaj 1:1

33 Benjamin Spanel 1:0

