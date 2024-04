Der SC Hirschwang setzt Erfolgsserie auch gegen Leopoldsdorf fort

Spielberichte

Details Samstag, 13. April 2024 01:38

Gebietsliga Süd/Südost: Etwa 120 Zuschauer ließen sich dieses Spiel der 18. Runde nicht entgehen. Beim SC Hirschwang holte sich Leopoldsdorf eine 0:3-Schlappe ab. Die Überraschung blieb aus: Gegen Hirschwang kassierte der SC Leopoldsdorf eine deutliche Niederlage. Das Hinspiel hatte beim 1:1 keinen Sieger gefunden.

Nicht ganz eine halbe Stunde lang konnten die Gäste ihr Tor sauber halten. Besnik Murseli brachte den SC Hirschwang in der 25. Minute in Front. Der Spitzenreiter hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Murseli trifft doppelt

In der 56. Minute erhöhte Hasan Duman auf 2:0 für den Gastgeber. Der Treffer von Murseli in der 67. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Als der Referee die Begegnung beim Stand von 3:0 letztlich abpfiff, hatte der SC Hirschwang die drei Zähler unter Dach und Fach.

Eine grundsolide Defensivleistung gepaart mit der Treffersicherheit der eigenen Offensive lassen Hirschwang in eine verheißungsvolle nähere Zukunft blicken. Mit beeindruckenden 45 Treffern stellt der SC Hirschwang den besten Angriff der Gebietsliga Süd/Südost. Die Saison des SC Hirschwang verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Hirschwang nun schon zwölf Siege und drei Remis auf dem Konto, während es erst drei Niederlagen setzte. Seit sieben Begegnungen hat der SC Hirschwang das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

In der Tabelle liegt Leopoldsdorf nach der Pleite weiter auf dem elften Rang. Nun mussten sich die Gäste schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang dem SC Leopoldsdorf auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Am kommenden Samstag tritt der SC Hirschwang beim SC Reisenberg an, während Leopoldsdorf einen Tag zuvor den SC Himberg empfängt.

Gebietsliga Süd/Südost: SC Hirschwang – SC Leopoldsdorf, 3:0 (1:0)

67 Besnik Murseli 3:0

56 Hasan Duman 2:0

25 Besnik Murseli 1:0

