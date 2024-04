Heimpleite gegen Hirschwang: Eggendorf seit fünf Spielen ohne Sieg

Spielberichte

Details Samstag, 06. April 2024 04:41

Gebietsliga Süd/Südost: Etwa 100 Besucher kamen zum Spiel der 17. Runde. Der SC Hirschwang gewann das Freitagsspiel gegen Eggendorf mit 3:1. Hirschwang war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht. Der Gast hatte im Hinspiel alle Register gezogen und einen 4:1-Sieg verbucht.

In den ersten 45 Minuten gab es für die Zuschauer keine Tore zu bewundern. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende.

Murseli mit Doppelpack der Matchwinner

Besnik Murseli brachte sein Team in der 47. Minute nach vorn. In der 66. Minute erhöhte Hasan Duman per Strafstoß auf 2:0 für den SC Hirschwang. Furkan Tekinsoy verkürzte für den ASK Eggendorf später in der 74. Minute auf 1:2. In der Nachspielzeit besserte Murseli seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 92. Minute seinen zweiten Tagestreffer für den SC Hirschwang erzielte. Zum Schluss feierte Hirschwang einen dreifachen Punktgewinn gegen Eggendorf.

45 Gegentreffer musste der ASK Eggendorf im Verlauf dieser Saison bereits hinnehmen – kein Team kassierte mehr. Mit lediglich elf Zählern aus 17 Partien steht die Heimmannschaft auf dem Abstiegsplatz. Eggendorf musste sich nun schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der ASK Eggendorf insgesamt auch nur drei Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Der SC Hirschwang bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem zweiten Platz. Mit beeindruckenden 42 Treffern stellt der SC Hirschwang den besten Angriff der Gebietsliga Süd/Südost. Mit dem Sieg knüpfte der SC Hirschwang an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Hirschwang elf Siege und drei Remis für sich, während es nur drei Niederlagen setzte.

Mit 36 Punkten auf der Habenseite herrscht beim SC Hirschwang eitel Sonnenschein. Hingegen ist bei Eggendorf nach fünf Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Nächster Prüfstein für den ASK Eggendorf ist der SC Himberg (Freitag, 19:45 Uhr). Hirschwang misst sich am selben Tag mit dem SC Leopoldsdorf (19:30 Uhr).

Gebietsliga Süd/Südost: ASK Eggendorf – SC Hirschwang, 1:3 (0:0)

92 Besnik Murseli 1:3

74 Furkan Tekinsoy 1:2

66 Hasan Duman 0:2

47 Besnik Murseli 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.