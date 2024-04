Reisenberg verliert hoch gegen SC Himberg

Spielberichte

Details Samstag, 27. April 2024 02:00

Gebietsliga Süd/Südost: Der SC Himberg kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug vor rund 150 Zuschauern einen 7:0-Erfolg davon. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SC Himberg heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Im Hinspiel hatte sich Himberg als keine große Hürde erwiesen und mit 0:4 verloren.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag das Heimteam bereits in Front. Clemens Bohnenstingl markierte in der zweiten Minute die Führung. Danach ging es Schlag auf Schlag. Für das 2:0 des SC Himberg zeichnete Tobias Petritsch verantwortlich (18.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Oliver Kratz in der 20. Minute. Der SC Himberg dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine.

Trost gelingt lupenreiner Hattrick

Ein lupenreiner Hattrick! Dieses Kunststück gelang Daniel Trost mit den Treffern (46./60./69.) zum 6:0 für Himberg. Petritsch gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den SC Himberg (86.). Am Ende fuhr Himberg einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte der SC Himberg bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man Reisenberg in Grund und Boden spielte.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der SC Himberg im Klassement nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Offensiv konnte dem SC Himberg in der Gebietsliga Süd/Südost kaum jemand das Wasser reichen, was die 43 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Neun Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat Himberg momentan auf dem Konto. Durch den klaren Erfolg über den SC Reisenberg ist der SC Himberg weiter im Aufwind.

Reisenberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Wann bekommt der SC Reisenberg die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen den SC Himberg gerät man immer weiter in die Bredouille. Wo bei Reisenberg der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 23 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Nun musste sich der SC Reisenberg schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sieben Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Nach dem siebten Spiel in Folge ohne Dreier wird Reisenberg nach unten durchgereicht.

Am kommenden Freitag tritt Himberg bei der SVg Breitenau/Schwarzau an, während der SC Reisenberg einen Tag später den USC Kirchschlag empfängt.

Gebietsliga Süd/Südost: SC Himberg – SC Reisenberg, 7:0 (3:0)

86 Tobias Petritsch 7:0

69 Daniel Trost 6:0

60 Daniel Trost 5:0

46 Daniel Trost 4:0

20 Oliver Kratz 3:0

18 Tobias Petritsch 2:0

2 Clemens Bohnenstingl 1:0

