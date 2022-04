Ebreichsdorf lässt es gegen Guntramsdorf richtig krachen

Details Samstag, 16. April 2022 01:39

Gebietsliga Süd/Südost: Rund 200 Besucher wollten das Spiel der 17. Runde sehen. Mit 1:4 verlor die SVg Guntramsdorf am vergangenen Freitag deutlich gegen Ebreichsdorf. Als Favorit rein – als Sieger raus. Der ASK Ebreichsdorf hat alle Erwartungen erfüllt. Im Hinspiel hatte das Heimteam vor eigenem Publikum ein 2:0 verbucht.

Tobias Petritsch glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für Ebreichsdorf (16./32.) und sorgte so für eine beruhigende 2:0-Führung. Mit dieser Führung für den ASK Ebreichsdorf ging es in die Kabine. Für ruhige Verhältnisse sorgte Stefan Studnicka, als er das 3:0 für Ebreichsdorf besorgte (59.). Josef Ehrenberger beförderte das Leder zum 1:3 von Guntramsdorf über die Linie (77.), doch Hoffnung kam kaum noch auf. Nikola Zivotic gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den ASK Ebreichsdorf (82.) und somit der 4:1-Endstand. Insgesamt reklamierte Ebreichsdorf gegen die 1. SVg Guntramsdorf einen ungefährdeten Heimerfolg für sich.

Ebreichsdorf bleibt der Spitze auf den Fersen

Mit dem souveränen Sieg gegen die SVg Guntramsdorf festigte der ASK Ebreichsdorf die dritte Tabellenposition. Die Defensive von Ebreichsdorf (17 Gegentreffer) gehört zum Besten, was die Gebietsliga Süd/Südost zu bieten hat. Mit dem Sieg baute Ebreichsdorf die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der ASK Ebreichsdorf zwölf Siege, zwei Remis und kassierte erst drei Niederlagen. Der ASK Ebreichsdorf befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Guntramsdorf holte auswärts bisher nur zwölf Zähler. Die Gäste finden sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. Sechs Siege, zwei Remis und neun Niederlagen hat die 1. SVg Guntramsdorf derzeit auf dem Konto. Die SVg Guntramsdorf taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Am nächsten Sonntag reist Ebreichsdorf zum USC Kirchschlag, zeitgleich empfängt Guntramsdorf den ASK Kaltenleutgeben.

Gebietsliga Süd/Südost: ASK Ebreichsdorf – 1. SVg Guntramsdorf, 4:1 (2:0)

82 Nikola Zivotic 4:1

77 Josef Ehrenberger 3:1

59 Stefan Studnicka 3:0

32 Tobias Petritsch 2:0

16 Tobias Petritsch 1:0