Kirchschlag landet Auswärtserfolg bei Kaltenleutgeben

Details Sonntag, 01. Mai 2022 05:06

Gebietsliga Süd/Südost: Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von Kaltenleutgeben und Kirchschlag, die vor knapp 70 Fans mit 1:2 endete. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Mit dem Heimvorteil auf der eigenen Seite hatte der USC Kirchschlag im Hinspiel durch einen 3:1-Sieg die Punkte bei sich behalten.

Die Gäste gingen durch Lukas Pernsteiner in der 17. Minute in Führung. Für das 1:1 von Kaltenleutgeben zeichnete Andreas Woch vom Elfmeterpunkt aus verantwortlich (27.). In der 45+1. Minute verwandelte Thomas Wieser einen Strafstoß im Netz des ASK Kaltenleutgeben unter. Zur Pause wusste Kirchschlag eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Obwohl dem USC Kirchschlag nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Kaltenleutgeben zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

Kirchschlag klettert auf Platz acht

Die Trendkurve von Kaltenleutgeben geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang neun, mittlerweile hat man Platz fünf der Rückrundentabelle inne. Der Gastgeber rangiert mit 25 Zählern auf dem siebten Platz des Tableaus. Sieben Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat der ASK Kaltenleutgeben momentan auf dem Konto.

Kirchschlag muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der USC Kirchschlag in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den achten Tabellenplatz. Kirchschlag bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, vier Unentschieden und neun Pleiten.

Nächster Prüfstein für Kaltenleutgeben ist der ASK Trumau auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 16:30). Der USC Kirchschlag misst sich zur selben Zeit mit dem AC Casino Baden.

Gebietsliga Süd/Südost: ASK Kaltenleutgeben – USC Kirchschlag, 1:2 (1:2)

46 Thomas Wieser 1:2

27 Andreas Woch 1:1

17 Lukas Pernsteiner 0:1