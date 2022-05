Nach Dreier in Leopoldsdorf: Katzelsdorf weiter auf Aufstiegskurs

Details Samstag, 07. Mai 2022 01:05

Gebietsliga Süd/Südost: Der SC Katzelsdorf kam gegen den SC Leopoldsdorf vor etwa 110 Besuchern zu einem klaren 5:2-Erfolg. An der Favoritenstellung ließ Katzelsdorf keine Zweifel aufkommen und trug gegen Leopoldsdorf einen Sieg davon. Der Vergleich im Hinspiel war mit einem 2:2-Unentschieden geendet.

Der SC Katzelsdorf ging in Minute zehn durch Daniel Jäger in Führung. Doch die Gastgeber konnten sich offensiv ebenfalls in Szene setzen. Für das 1:1 des SC Leopoldsdorf zeichnete Malek Bouazizi verantwortlich (23.). Doch noch vor der Pause legten die Gäste einen Gang zu. Aleksandar Stanojcic trug sich in der 34. Spielminute in die Torschützenliste ein und brachte Katzelsdorf wieder in Front. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Katzelsdorf seinen dritten Treffer durch Berkin Gürünlü nachlegte (43.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Durch ein Eigentor von Alexander Schneider verbesserte der SC Katzelsdorf den Spielstand auf 4:1 für sich (64.). In der 84. Minute brachte Marcel Hribernik das Netz für Leopoldsdorf zum Zappeln und verkürzte nochmal auf 4:2. Davor Tadijanovic war es, der kurz vor Ultimo das 5:2 besorgte und Katzelsdorf inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (93.). Ein starker Auftritt ermöglichte dem Gast am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen den SC Leopoldsdorf.

Zehn Siege en suite! Wer kann Katzelsdorf noch stoppen?

Trotz der Schlappe behält Leopoldsdorf den sechsten Tabellenplatz bei. Sieben Siege, fünf Remis und acht Niederlagen hat die Heimmannschaft momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für den SC Leopoldsdorf, sodass man lediglich vier Punkte holte.

Dem SC Katzelsdorf ist der Platz an der Sonne aktuell nicht zu nehmen. Gegen Leopoldsdorf verbuchte man bereits den 16. Saisonsieg. 57 Tore – mehr Treffer als Katzelsdorf erzielte kein anderes Team der Gebietsliga Süd/Südost. Den SC Katzelsdorf scheint einfach niemand stoppen zu können. Rekordverdächtige zehn Siege in Serie stehen mittlerweile zu Buche.

Vor heimischem Publikum trifft der SC Leopoldsdorf am nächsten Sonntag auf den ASK Bad Fischau-Brunn, während Katzelsdorf am selben Tag die 1. SVg Guntramsdorf in Empfang nimmt.

Gebietsliga Süd/Südost: SC Leopoldsdorf – SC Katzelsdorf, 2:5 (1:3)

93 Davor Tadijanovic 2:5

84 Marcel Hribernik 2:4

64 Eigentor durch Alexander Schneider 1:4

43 Berkin Gueruenlue 1:3

34 Aleksandar Stanojcic 1:2

23 Malek Bouazizi 1:1

10 Daniel Jaeger 0:1