ASK Trumau untermauert gegen Leopoldsdorf Heimstärke

Details Sonntag, 05. Juni 2022 01:14

Gebietsliga Süd/Südost: Knapp 200 Besucher kamen zum Spiel der 24. Runde nach Trumau. Beim ASK Trumau holte sich der SC Leopoldsdorf eine 3:5-Schlappe ab. Auf dem Papier ging der ASK Trumau als Favorit ins Spiel gegen Leopoldsdorf – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im Hinspiel hatte der SC Leopoldsdorf einen 3:1-Sieg gefeiert.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Marcel Hribernik sein Team in der dritten Minute. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Trumau den Ausgleich durch Jan Michetschläger (9.). Die Gastgeber versenkten die Kugel in der 23. Minute zum 2:1 und wieder ließ sich Michetschläger als Torschütze feiern. Noch in der ersten Hälfte erhöhte der ASK Trumau auf 3:1 (38.). Damit schaffte Michetschläger einen lupenreinen Hattrick. Mit der Führung für den ASK Trumau ging es in die Halbzeitpause. Daniel Menning traf zum 2:3 zugunsten von Leopoldsdorf (64.). Für den nächsten Erfolgsmoment von Trumau sorgte Markus Aigner (72.), ehe Mateusz Michal Lewandowski das 5:2 markierte (86.). Mit dem Treffer zum 3:5 in der 88. Minute machte Hribernik zwar seinen Doppelpack perfekt – der Rückstand zum ASK Trumau war jedoch weiterhin groß. Schlussendlich verbuchte der ASK Trumau gegen den SC Leopoldsdorf einen überzeugenden Heimerfolg.

Lupenreiner Hattrick von Michetschläger

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Trumau in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. Der Fünf-Spiele-Trend kommt beim ASK Trumau etwas bescheiden daher. Lediglich sechs Punkte ergatterte der ASK Trumau.

Wenige Spiele vor dem Saisonende rangiert Leopoldsdorf im unteren Mittelfeld des Tableaus. Die Gäste ließen in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherten sich nur einmal die Maximalausbeute.

Am nächsten Sonntag reist Trumau zur 1. SVg Guntramsdorf, zeitgleich empfängt der SC Leopoldsdorf den ASK Marienthal.

Gebietsliga Süd/Südost: ASK Trumau – SC Leopoldsdorf, 5:3 (3:1)

88 Marcel Hribernik 5:3

86 Mateusz Michal Lewandowski 5:2

72 Markus Aigner 4:2

64 Daniel Menning 3:2

38 Jan Michetschlaeger 3:1

23 Jan Michetschlaeger 2:1

9 Jan Michetschlaeger 1:1

3 Marcel Hribernik 0:1