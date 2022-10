1. Wiener Neustädter SC Juniors siegt im Spitzenspiel gegen Wr. Neudorf

Details Samstag, 01. Oktober 2022 00:08

Gebietsliga Süd/Südost: Rund 85 Zuschauer kamen in die Ergo-Arena nach Wiener Neustadt. Mit dem 1. Wiener Neustädter SC Juniors und Wr. Neudorf trafen sich am Freitag zwei Topteams. Für die Gäste schien der 1. Wiener Neustädter SC Jrs. aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch der 1. MAV Wiener Neustädter SC Juniors wusste zu überraschen.

Schon in Minute eins forderten die Heimischen Elfmeter, als Erkut Tekinsoy im Strafraum zu Fall kam, doch der Unparteiische erkannte kein Foulspiel. Nach vier Minuten kam Wr. Neudorfs Marko Djuric zum Abschluss, der jedoch zu schwach ausfiel. Die Gäste kamen nach 13 bzw. 17 Minuten zu zwei weiteren Möglichkeiten. Doch Erkut Tekinsoy brachte den 1. SV Wiener Neudorf per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 26. hoch ins kurze Eck traf und in der 40. Minute Keeper Stefan Steck umkurvte und locker vollstreckte. Mit der Führung für den 1. Wiener Neustädter SC Juniors ging es in die Halbzeitpause.

Gastgeber effektiver

Gleich nach Wiederbeginn fanden die Gäste ihre nächste Chance vor. Filip Cucic versuchte es mit einem wunderschönen Distanzschuss hoch ins rechte Eck, aber Keeper Dave Ortner konnte sich mit einer sensationellen Parade auszeichnen. In Minute 51 scheiterte Christopher Tvdry mit einem Schuss am Aluminium. Nur eine Minute später scheiterte David Hofer mit seinem Versuch am Fünfer. Etwas später hatte er mehr Erfolg. Vor den Augen der 85 Zuschauer stellte David Hofer das 3:0 für die Gastgeber sicher (63.), als er eine Flanke von Amin Mahmoudi einköpfte. Letztlich fuhr der 1. Wiener Neustädter SC Jrs. einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Erfolgsgarant für das gute Abschneiden des 1. MAV Wiener Neustädter SC Juniors ist die funktionierende Defensive, die erst sechs Gegentreffer hinnehmen musste. Die Saison des 1. Wiener Neustädter SC Juniors verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von fünf Siegen, einem Remis und nur zwei Niederlagen klar belegt.

Beim 1. SV Wr. Neudorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 14 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (20). Vier Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Wr. Neudorf bei.

Mit diesem Sieg zog der 1. Wiener Neustädter SC Jrs. am 1. SV Wiener Neudorf vorbei auf Platz drei. Der 1. SV Wr. Neudorf fiel auf die fünfte Tabellenposition.

Am nächsten Freitag reist der 1. MAV Wiener Neustädter SC Juniors zum SC Leopoldsdorf, zeitgleich empfängt Wr. Neudorf den ASK Trumau.

Gebietsliga Süd/Südost: 1. MAV Wiener Neustädter SC Juniors – 1. SV Wiener Neudorf, 3:0 (2:0)

63 David Hofer 3:0

40 Erkut Tekinsoy 2:0

26 Erkut Tekinsoy 1:0