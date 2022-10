Leopoldsdorf spielt mit ASK Trumau Katz und Maus

Details Samstag, 22. Oktober 2022 00:17

Gebietsliga Süd/Südost: Etwa 120 Zuschauer wollten sich das Spiel der 11. Runde nicht entgehen lassen. Leopoldsdorf führte den ASK Trumau nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 vor. Der SC Leopoldsdorf ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Trumau einen klaren Erfolg.

Leopoldsdorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Elyes Balti traf in der ersten Minute zur frühen Führung. Marcel Hribernik versenkte die Kugel zum 2:0 für das Heimteam (16.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass der SC Leopoldsdorf mit einer Führung in die Kabine ging. Mit den Treffern zum 5:0 (66./73./83.) sicherte Emre Akpinar Leopoldsdorf nicht nur den Sieg, sondern machte auch seinen Hattrick perfekt. Letztlich feierte der SC Leopoldsdorf gegen den ASK Trumau nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Hattrick von Akpinar

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Leopoldsdorf im Klassement nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. Mit dem Sieg knüpfte Leopoldsdorf an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert der SC Leopoldsdorf sieben Siege und ein Remis für sich, während es nur drei Niederlagen setzte. Der SC Leopoldsdorf befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Trotz der Schlappe behält der ASK Trumau den siebten Tabellenplatz bei. Vier Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. Trumau baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am kommenden Freitag trifft Leopoldsdorf auf den ASK Ebreichsdorf, der ASK Trumau spielt tags darauf gegen den SC Maria Lanzendorf.

Gebietsliga Süd/Südost: SC Leopoldsdorf – ASK Trumau, 5:0 (2:0)

83 Emre Akpinar 5:0

73 Emre Akpinar 4:0

66 Emre Akpinar 3:0

16 Marcel Hribernik 2:0

1 Elyes Balti 1:0