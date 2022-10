Der ASK Bad Fischau-Brunn siegt knapp beim SC Reisenberg

Details Samstag, 29. Oktober 2022 00:10

Gebietsliga Süd/Südost: Etwa 110 Zuschauer kamen zum Spiel der 12. Runde nach Reisenberg. Die Differenz von einem Treffer brachte Bad Fischau-Brunn gegen Reisenberg den Dreier. Das Match endete mit 3:2. Die Ausgangslage sprach für den ASK Bad Fischau-Brunn, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Der ASK Bad Fischau-Brunn brauchte nicht lange um ins Spiel zu finden. Sheqir Avdiu brachte die Gäste schon in der sechsten Spielminute in Führung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (44.) baute Adrian Cech die Führung von Bad Fischau-Brunn auf 2:0 aus. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Nach etwas mehr als einer Stunde jubelten auch die Heimsichen zum ersten Mal. David Weiss witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:2 für den SC Reisenberg ein (63.). Der Jubel über den Anschlusstreffer war noch nicht ganz verhallt, als die Gäste den Zwei-Tore-Vorsprung wiederherstellen konnten. Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Avdiu bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (64.). Reisenberg gab sich noch nicht geschlagen und brachte eine Viertelstunde vor Schluss wieder Spannung in die Partie. Alfred Werner verkürzte für Reisenberg später in der 75. Minute auf 2:3. Am Ende behielt der ASK Bad Fischau-Brunn gegen das Heimteam die Oberhand.

Doppelpack von Avdiu ebnet den Weg

Der SC Reisenberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Reisenberg findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Die formschwache Abwehr, die bis dato 36 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des SC Reisenberg in dieser Saison. Nun musste sich Reisenberg schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der SC Reisenberg taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Bad Fischau-Brunn in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den neunten Tabellenplatz. Vier Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat der ASK Bad Fischau-Brunn momentan auf dem Konto. Bad Fischau-Brunn erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien acht Zähler.

Reisenberg tritt am Freitag, den 04.11.2022, um 19:30 Uhr, bei der 1. SVg Guntramsdorf an. Einen Tag später (15:00 Uhr) empfängt der ASK Bad Fischau-Brunn den AC Casino Baden.

Gebietsliga Süd/Südost: SC Reisenberg – ASK Bad Fischau-Brunn, 2:3 (0:2)

75 Alfred Werner 2:3

64 Sheqir Avdiu 1:3

63 David Weiss 1:2

44 Adrian Cech 0:2

6 Sheqir Avdiu 0:1