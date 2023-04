Bad Fischau-Brunn lässt es gegen Kaltenleutgeben richtig krachen

Details Sonntag, 23. April 2023 00:42

Gebietsliga Süd/Südost: Kaltenleutgeben konnte Bad Fischau-Brunn nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel vor etwa 120 Zuschauern mit 1:4. An der Favoritenstellung ließ der ASK Bad Fischau-Brunn keine Zweifel aufkommen und trug gegen Kaltenl. einen Sieg davon. Im Hinspiel war beiden Mannschaften ein Torerfolg verwehrt geblieben.

Bad Fischau-Brunn erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Sheqir Avdiu traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Die Heimmannschaft machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Niklas Enzo Schmidl (7.). Mit dem 3:0 durch Avdiu schien die Partie bereits in der 14. Minute mit dem ASK Bad Fischau-Brunn einen sicheren Sieger zu haben. Mit dem 4:0 von Stefan Greiner für Bad Fischau-Brunn war das Spiel dann schon entschieden (24.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Michael Krutsch in der 28. Minute. Schlussendlich hatte der ASK Bad Fischau-Brunn die Hausaufgaben bereits im ersten Durchgang erledigt. Nach Wiederanpfiff betrieb der ASK Kaltenleutgeben Schadensbegrenzung und blieb ohne weiteren Gegentreffer.

Bad Fischau-Brunn im sicheren Tabellenmittelfeld

Im Tableau hatte der Sieg von Bad Fischau-Brunn keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz acht. Der ASK Bad Fischau-Brunn verbuchte insgesamt sieben Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen.

In der Tabelle liegt Kaltenleutgeben nach der Pleite weiter auf dem 13. Rang. Mit nur elf Treffern stellt der Gast den harmlosesten Angriff der Gebietsliga Süd/Südost. Kaltenl. musste sich nun schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der ASK Kaltenleutgeben insgesamt auch nur einen Sieg und sechs Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Kaltenleutgeben kam in den letzten fünf Spielen nicht in Fahrt und steckte in dieser Zeit drei Niederlagen ein und entschied kein einziges Match für sich. Dagegen reitet Bad Fischau-Brunn derzeit auf einer Welle des Erfolges. Drei Siege und zwei Remis heißt hier die jüngste Bilanz.

Für den ASK Bad Fischau-Brunn geht es am kommenden Dienstag beim ASK Ebreichsdorf weiter. Am Samstag empfängt Kaltenl. die 1. SVg Guntramsdorf.

Gebietsliga Süd/Südost: ASK Bad Fischau-Brunn – ASK Kaltenleutgeben, 4:1 (4:1)

28 Michael Krutsch 4:1

24 Stefan Greiner 4:0

14 Sheqir Avdiu 3:0

7 Niklas Enzo Schmidl 2:0

3 Sheqir Avdiu 1:0

