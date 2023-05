Später Sieg für 1. Wr. Neustädter SC Juniors beim ASK Trumau

Details Samstag, 06. Mai 2023 00:10

Gebietsliga Süd/Südost: Ein Tor machte den Unterschied – der 1. Wr. Neustädter SC Juniors siegte vor rund 80 Besuchern mit 2:1 gegen den ASK Trumau. Die Überraschung blieb aus, sodass Trumau eine Niederlage kassierte. Das Hinspiel war 2:0 für den 1. Wiener Neustädter SC Juniors ausgegangen.

Die ersten 45 Minuten brachten für die Zuschauer nur wenige Höhepunkte. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Nach mehr als einer Stunde gab es dann doch Grund zum Jubeln. Andre Croatto brach für den ASK Trumau den Bann und markierte in der 65. Minute die 1:0-Führung. Doch die Gäste waren noch nicht geschlagen und erspielten sich in den Schlussminuten noch das nötige Glück. David Hofer versenkte den Ball in der 88. Minute im Netz des Gastgebers und stellte auf 1:1. Erkut Tekinsoy wurde zum Helden des Spiels, als er den 1. Wr. Neustädter SC Juniors mit einem Treffer kurz vor dem Abpfiff (90.) doch noch in Front brachte. Am Ende schlug der 1. Wiener Neustädter SC Juniors den ASK Trumau auswärts.

Jubel über späten Sieg dank Hofer und Tekinsoy

Trotz der Niederlage fiel Trumau in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz zwölf. Mit nun schon zwölf Niederlagen, aber nur fünf Siegen und drei Unentschieden sind die Aussichten des ASK Trumau alles andere als positiv.

Für den 1. Wr. Neustädter SC Juniors ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Mit dem Sieg baute der 1. Wiener Neustädter SC Juniors die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der Gast zwölf Siege, drei Remis und kassierte erst fünf Niederlagen.

Der ASK Trumau ist nach vier sieglosen Begegnungen am Stück weiter auf der Erfolgssuche, während der 1. Wr. Neustädter SC Juniors mit insgesamt 39 Punkten in angenehmeren Gefilden heimisch ist.

Am Freitag muss Trumau beim ASK Bad Fischau-Brunn ran, zeitgleich wird der 1. Wiener Neustädter SC Juniors vom 1. SV Wiener Neudorf in Empfang genommen.

Gebietsliga Süd/Südost: ASK Trumau – 1. Wiener Neustädter SC Juniors, 1:2 (0:0)

90 Erkut Tekinsoy 1:2

88 David Hofer 1:1

65 Andre Croatto 1:0

