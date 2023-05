1. Wr. Neustädter SC Juniors gegen Leopoldsdorf in Bestform

Details Freitag, 19. Mai 2023 00:05

Gebietsliga Süd/Südost: Mit dem 1. Wr. Neustädter SC Juniors und Leopoldsdorf trafen sich am Donnerstag zwei Topteams vor rund 100 Besuchern. Für den Gast schien der 1. Wiener Neustädter SC Juniors aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:4-Niederlage stand. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der 1. Wr. Neustädter SC Juniors wurde der Favoritenrolle gerecht. Im Hinspiel hatte der SC Leopoldsdorf nichts anbrennen lassen und war als 5:2-Sieger vom Platz gegangen.

Die Gäste erwischten den besseren Start. Manuel Gessler brachte Leopoldsdorf in der zwölften Minute nach vorn. Doch die Hausherren konnten kurz darauf antworten. Der SC Leopoldsdorf musste den Treffer von Erkut Tekinsoy zum 1:1 hinnehmen (25.). Christopher Tvrdy glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für den 1. Wiener Neustädter SC Juniors (31./43.) und drehte somit das Spiel auf 3:1. Mit der Führung für die Gastgeber ging es in die Halbzeitpause. Gegen Ende der Begegnung ging es noch einmal heiß her, als Emre Akpinar von Leopoldsdorf mit der Roten Karte vorzeitig in die Kabine geschickt wurde (76.). David Hofer stellte schließlich in der 83. Minute den 4:1-Sieg für den 1. Wr. Neustädter SC Juniors sicher. Schlussendlich verbuchte der 1. Wiener Neustädter SC Juniors gegen den SC Leopoldsdorf einen überzeugenden Heimerfolg.

Die Juniors verteidigen Platz zwei

Der 1. Wr. Neustädter SC Juniors hat nach dem souveränen Erfolg über Leopoldsdorf weiter die zweite Tabellenposition inne. Die Offensive des 1. Wiener Neustädter SC Juniors in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch der SC Leopoldsdorf war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 51-mal schlugen die Angreifer des 1. Wr. Neustädter SC Juniors in dieser Spielzeit zu. Mit dem Sieg baute der 1. Wr. Neustädter SC Juniors die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der 1. Wiener Neustädter SC Juniors 14 Siege, drei Remis und kassierte erst fünf Niederlagen. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte der 1. Wiener Neustädter SC Juniors seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Trotz der Niederlage belegt Leopoldsdorf weiterhin den fünften Tabellenplatz. Elf Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat der SC Leopoldsdorf momentan auf dem Konto. Leopoldsdorf baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Der 1. Wr. Neustädter SC Juniors gibt am Freitag seine Visitenkarte beim ASK Ebreichsdorf ab. Als Nächstes steht der SC Leopoldsdorf dem AC Casino Baden gegenüber (Montag, 20:30 Uhr).

Gebietsliga Süd/Südost: 1. Wiener Neustädter SC Juniors – SC Leopoldsdorf, 4:1 (3:1)

83 David Hofer 4:1

43 Christopher Tvrdy 3:1

31 Christopher Tvrdy 2:1

25 Erkut Tekinsoy 1:1

12 Manuel Gessler 0:1

