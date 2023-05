Marienthal kämpft sich dank Stifter zum Punkt beim USC Kirchschlag

Details Freitag, 19. Mai 2023 00:04

Gebietsliga Süd/Südost: Am Donnerstag kam Marienthal bei Kirchschlag vor 220 Zuschauern nicht über ein 2:2 hinaus. Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich der USC Kirchschlag vom Favoriten. Auf eigenem Platz hatte der ASK Marienthal im Hinspiel ein 2:2-Remis verbucht.

Die Heimischen starteten nach der Anfangsphase mit einem Doppelschlag. Thomas Wieser traf zum 1:0 zugunsten von Kirchschlag (21.). Dominik Kleinrath schoss nur zwei Minuten später die Kugel zum 2:0 für das Heimteam über die Linie (23.). In MInute 25 musste allerdings die Stange für die Gastgeber retten. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Calvin Stifter in der 29. Minute und verkürzte somit auf 2:1. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. In Minute 50 der nächste Rückschlag für Marienthal: Omar El Mokadem sieht den zweiten gelben Karton. In der 62. Minute sicherte Stifter seiner Mannschaft mit dem Freistoß den Ausgleich zum 2:2 das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer. In die Bredouille brachte Christian Toth den USC Kirchschlag in der 64. Minute, indem der Verteidiger die Ampelkarte kassierte. Der Referee schickte Stefan Rastoka vom ASK Marienthal mit glatt Rot vom Feld (71.). Die 2:2-Punkteteilung war letztlich besiegelt, als der Referee die Partie nach 90 Minuten abpfiff.

Drei Platzverweise und Punkteteilung

In der Schlussphase der Saison befindet sich Kirchschlag in der Tabelle über dem ominösen Strich. Sieben Siege, fünf Remis und zehn Niederlagen hat der USC Kirchschlag derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für Kirchschlag, sodass man lediglich vier Punkte holte.

Nach 22 absolvierten Begegnungen nimmt Marienthal den dritten Platz in der Tabelle ein. Zwölf Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Der ASK Marienthal ist seit drei Spielen unbezwungen.

Nach zwei Wochen Pause tritt der USC Kirchschlag als nächstes beim SC Hirschwang an (29.05.2023, 11:00 Uhr), bereits zwei Tage vorher genießt Marienthal Heimrecht gegen den SC Reisenberg.

Gebietsliga Süd/Südost: USC Kirchschlag – ASK Marienthal, 2:2 (2:1)

62 Calvin Stifter 2:2

29 Calvin Stifter 2:1

23 Dominik Kleinrath 2:0

21 Thomas Wieser 1:0

