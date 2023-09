Waidhofen gleicht in der Nachspielzeit gegen Oberndorf aus

Details Montag, 04. September 2023 00:01

Gebietsliga West: Vor 200 Besuchern empfing am Sonntag der SV Oberndorf die Gäste der SG Waidhofen. Einen Sieger bekamen die Zuschauer allerdings nicht zu sehen. 1:1 hieß es nach dem Spiel des SV Oberndorf gegen SG Waidhofen.

Die Gäste fanden in den ersten 14 Minuten zwei Topchancen vor, konnten daraus aber kein Kapital schlagen. Danach beruhigte sich die hektische Anfangsphase wieder. Elias Schragl brachte die SG Waidhofen in der 31. Minute ins Hintertreffen. Oberndorf hatte ein Chancenplus und zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Chancenüberschuss jetzt auf Seiten des SVO. karl st, Ticker-Reporter

Teufl ist in der Nachspielzeit zur Stelle

Nach einer guten Stunde hatten die Gäste zwei gute Möglichkeiten auf den Ausgleich vergeben. In Minute 76 reklamierten die Gäste einen Hand-Elfmeter, doch ohne Erfolg. In den Schlussminuten entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit hochkarätigen Chanced auf beiden Seiten. Die Nachspielzeit lief bereits, als ein Treffer von Berthold Teufl zum 1:1 (93.) SG Waidhofen vor der Niederlage bewahrte. Schließlich gingen der SV Reifen Weichberger Oberndorf und die SG Waidhofen mit einer Punkteteilung auseinander.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel der SV Oberndorf in der Tabelle auf Platz drei.

Mit fünf Zählern aus vier Spielen steht SG Waidhofen momentan im Mittelfeld der Tabelle. Ein Sieg, zwei Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme der Gäste bei.

Am kommenden Freitag trifft Oberndorf auf den SCU Wallsee, die SG Waidhofen spielt am selben Tag gegen den ASK Metran Kematen.

Gebietsliga West: SV Reifen Weichberger Oberndorf – SG Waidhofen, 1:1 (1:0)

93 Berthold Teufl 1:1

31 Elias Schragl 1:0

