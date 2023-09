Mauer-Öhling erzwingt das Remis gegen TSV Grein

Details Samstag, 09. September 2023 00:01

Gebietsliga West: Etwa 170 Besucher kamen zum Spiel der 5. Runde. Mauer-Öhling und der TSV Meisl Grein teilten sich an diesem Spieltag die Punkte. Das Match endete mit einem 2:2. Der SVU Mauer-Öhling zog sich gegen den TSV Grein achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn.

Das Spiel begann erst nach einer guten halben Stunde an Fahrt aufzunehmen. In Minute 31 vergaben die Gastgeber durch Zdenek Linhart eine Topchance zur Führung. Für das erste Tor sorgte Robin Rapolter. In der 38. Minute traf der Spieler des TSV Meisl Grein ins Schwarze.

Tor, Toor, Tooor für TSV Meisl Grein zum 0:1, Rapolter aus 20 Meter unhaltbar ins Eck, gegen den Spielverlauf da Mauer sehr gut im Spiel ist. Mondihackler, Ticker-Reporter

Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Samuel Lehner mit einem Gewaltschuss den Vorsprung der Gäste auf 2:0 (44.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Linhart-Doppelpack: Gastgeber wenden Niederlage ab

In Minute 58 reklamierten die Heimischen Elfmeter, doch den gab es nicht. In der 72. Minute bejubelte Mauer-Öhling das 1:2. Linhart traf zum Anschluss.

Tor, Toor, Tooor für SVU Mauer-Öhling zum 1:2. Kompliment an den Vorlagengeber Peschetz Mario- Mörder Aktion, Linhart staubtrocken. Mondihackler, Ticker-Reporter

In der 89. Minute brachte der Gastgeber den Ball im Netz des TSV Grein zum Ausgleich unter und wieder war es Linhart, der sich feiern ließ. Am Schluss sicherte sich der SVU Mauer-Öhling gegen den TSV Meisl Grein einen Zähler.

Mauer-Öhling bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz zwölf. Fünf Spiele und noch kein Sieg: Der SVU Mauer-Öhling wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Durch den Teilerfolg verbesserte sich der TSV Grein im Klassement auf Platz vier. Mit beeindruckenden 13 Treffern stellt der TSV Meisl Grein den besten Angriff der Gebietsliga West. Zwei Siege, zwei Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme des TSV Grein bei.

Mauer-Öhling hat bisher alle zwei Punkte zuhause geholt.

Kommende Woche tritt der SVU Mauer-Öhling beim ATSV Schönfeld/T. an (Sonntag, 16:30 Uhr), bereits zwei Tage vorher genießt der TSV Meisl Grein Heimrecht gegen den SV Union Raika Blindenmarkt.

Gebietsliga West: SVU Mauer-Öhling – TSV Meisl Grein, 2:2 (0:2)

89 ZdenÄ?k Linhart 2:2

72 ZdenÄ?k Linhart 1:2

44 Samuel Lehner 0:2

38 Robin Rapolter 0:1

