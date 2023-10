Drei-Tore-Gala – Hainfelds Sarikyan schießt Schönfeld/T. ab!

Details Montag, 16. Oktober 2023 00:01

Gebietsliga West: Etwa 200 Besucher kamen in die "Tausendblum-Arena". Der ATSV Schönfeld/T. konnte dem SC Fischer Hainfeld nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3. Der SC Hainfeld ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Schönfeld/T. einen klaren Erfolg.

Eine halbe Stunde lang warteten die Zuschauer vergeblich auf Tore, doch dann jubelten die fans der Gäste. Für das erste Tor sorgte Horen Sarikyan. In der 32. Minute traf der Spieler von Hainfeld ins Schwarze. Zur Pause behielten die Gäste die Nase knapp vorn.

Sarikyan der Mann des Tages

Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Sarikyan schnürte einen Doppelpack (68./78.), sodass der SC Fischer Hainfeld fortan mit 3:0 führte. Ein starker Auftritt ermöglichte dem SC Hainfeld am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen den ATSV Schönfeld/T.

Ein ums andere Mal wurde die Abwehr von Schönfeld/T. im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 30 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der Gebietsliga West. Die Gastgeber bauen die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Seit fünf Begegnungen hat Hainfeld das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse des ATSV Schönfeld/T. Nach der Niederlage gegen den SC Fischer Hainfeld ist Schönfeld/T. aktuell das defensivschwächste Team der Gebietsliga West. Mit diesem Sieg zog der SC Hainfeld am ATSV Schönfeld/T. vorbei auf Platz neun. Schönfeld/T. fiel auf die zwölfte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Der ATSV Schönfeld/T. tritt am kommenden Samstag beim SCU Euratsfeld an, Hainfeld empfängt am selben Tag den SVU Mauer-Öhling.

Gebietsliga West: ATSV Schönfeld/T. – SC Fischer Hainfeld, 0:3 (0:1)

78 Horen Sarikyan 0:3

68 Horen Sarikyan 0:2

32 Horen Sarikyan 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.