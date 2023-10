USV Oed/Zeillern siegt bei der SG Waidhofen

Details Samstag, 21. Oktober 2023 00:01

Gebietsliga West: Fast 300 Besucher kamen in das "Alpenstadion" nach Waidhofen/Ybbs um das Topspiel der 11. Runde mitzuverfolgen. Mit 1:2 verlor die SG Waidhofen am vergangenen Freitag zu Hause gegen den USV Lehner Oed/Zeillern. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Das Spiel begann praktisch mit einem Paukenschlag. Elfmeter für die Gäste und die frühe Führung. Vor einer Kulisse von 294 Zuschauern war es Klemens Pesek, der den Strafstoß zum 1:0 für den USV Oed/Zeillern verwandelte. Die Heimelf fand zwar einige gute Möglichkeiten vor, doch die Gäste hielten mit Kampf und Einsatz dagegen und konnten den Ausgleich verhindern. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass die Gäste mit einer Führung in die Kabine gingen.

Resumé zur Halbzeit: der USV präsentiert sich kämpferisch auf einem Rasen der zu wünschen übrig lässt. Auf beiden Seiten wird das Glück über hohe Bälle gesucht. Waidhofen mit mehr Spielanteilen. Die Männer in blau hätten auch schon ein paar Chancen zum Ausgleich gehabt. David Mühlböck bleibt jedoch in den 1v1 Situationen eiskalt und behält die Führung bei für die Oed/Zeillerner. Für die zweite Halbzeit erwarten wir wieder körperbetonte 45 Minuten. Gerald, Ticker-Reporter

Knapper Auswärtssieg bringt Tabellenführung

Elf Minuten nach dem Seitenwechsel jubelten die Gäste erneut. Julian Waser erhöhte den Vorsprung des Tabellenführers nach 56 Minuten auf 2:0.

Tor, Toor, Tooor für USV Lehner Oed/Zeillern zum 0:2. Weiter Ball von Pesek und Waser Julian setzt sich im 1 gegen 1 durch und macht das 0:2. Gerald, Ticker-Reporter

Doch nur wenige Minuten später war das Spiel wieder spannend. Eigentor in der 60. Minute: Pechvogel Tobias Kloibhofer beförderte den Ball, nach einer Flanke, ins eigene Tor und brachte damit SG Waidhofen den 1:2-Anschluss. In Minute 76 vergab Rene Spring die größte chance auf den Ausgleich, doch sein Kopfball landete nur an der Stange. Am Ende behielt Oed/Z. gegen die Gastgeber die Oberhand.

Nach elf gespielten Runden gehen bereits 18 Punkte auf das Konto der SG Waidhofen und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden dritten Platz. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei SG Waidhofen etwas bescheiden daher. Lediglich sieben Punkte ergatterte die SG Waidhofen.

Die errungenen drei Zähler gingen für den USV Lehner Oed/Zeillern einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden des USV Oed/Zeillern ist die funktionierende Defensive, die erst neun Gegentreffer hinnehmen musste. Nach fünf sieglosen Spielen ist Oed/Z. wieder in der Erfolgsspur.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Am kommenden Samstag trifft SG Waidhofen auf den SCU Wallsee, der USV Lehner Oed/Zeillern spielt tags darauf gegen den ASK Metran Kematen.

Gebietsliga West: SG Waidhofen – USV Lehner Oed/Zeillern, 1:2 (0:1)

60 Eigentor durch Tobias Kloibhofer 1:2

56 Julian Waser 0:2

2 Klemens Pesek 0:1

