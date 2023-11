Wallsee stoppt gegen Oed/Zeillern die Talfahrt

Details Sonntag, 05. November 2023 00:01

Gebietsliga West: Etwa 300 Zuschauer wollten sich das Spiel der 13. Runde in Wallsee nicht entgehen lassen. Bei Wallsee holte sich der USV Oed/Zeillern eine 0:2-Schlappe ab. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von Oed/Z. gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass der USV Lehner Oed/Zeillern der Favoritenrolle nicht gerecht wurde.

In den ersten zwanzig Minuten belauerten sich beide Teams und warteten auf Fehler des Gegners. Dann kam der Gastgeber immer besser ins Spiel und erhöhte den Druck. In Minute 40 kam es dann zu einem vermeintlichen Handspiel, doch der Pfiff und der Strafstoß blieben aus.

VAR unbedingt notwendig. RV von Oed im 16er dehr fragwürdig mit der Hand zum Ball. Schiri entscheidet auf keinen Elfmeter. GustavSchielauge, Ticker-Reporter

Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen.

Zwei späte Zec-Treffer zum Heimsieg

Die erste Topchance im zweiten Abschnitt hatten die Heimsichen bereits nach wenigen Sekunden. Doch Thomas Rosenberger setzte einen Kopfball knapp am Kasten der Gäste vorbei (46.). Im Anschluss fanden die Gäste aber besser in die Partie. Mit einem schnellen Doppelpack (88./92.) zum 2:0 schockte Asim Zec den USV Oed/Zeillern. Am Schluss gewann der SCU Wallsee gegen die Gäste.

Das war DAS DERBY. Abermals heißt der Gewinner SCU Wallsee. Mit einer sehr guten Defensivleistung konnte man die Oeder in Schach halten und das Spiel schließendlich dominieren und verdient gewinnen. GustavSchielauge, Ticker-Reporter

Im letzten Match der Hinrunde tat Wallsee etwas fürs Selbstbewusstsein, strich drei Zähler ein und steht nun auf Platz zehn. Der Gastgeber bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, drei Unentschieden und sechs Pleiten. Nach sieben Spielen ohne Sieg bejubelte der SCU Wallsee endlich wieder einmal drei Punkte.

Nach 13 absolvierten Begegnungen nimmt Oed/Z. den fünften Platz in der Tabelle ein. Mit erst 16 erzielten Toren hat der USV Lehner Oed/Zeillern im Angriff Nachholbedarf. Fünf Siege, vier Remis und vier Niederlagen hat der USV Oed/Zeillern momentan auf dem Konto. Oed/Z. ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Wallsee verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und ist das nächste Mal am 17.03.2024 beim SC Hainfeld wieder gefordert.

Gebietsliga West: SCU Wallsee – USV Lehner Oed/Zeillern, 2:0 (0:0)

92 Asim Zec 2:0

88 Asim Zec 1:0

