Mauer-Öhling gewährt Oed/Zeillern nur Ehrentreffer

Gebietsliga West: Rund 300 Zuschauer wollten das Spiel der 2. Runde zwischen dem SVU Mauer-Öhling und dem USV Oed/Zeillern sehen. Der USV Lehner Oed/Zeillern hat den Saisonstart verpatzt: Mit dieser 1:6-Niederlage lautet der triste Ertrag zwei Pleiten am Stück.

Die Gastgeber begannen mit einer starken Phase und legten in diesem Spiel gleich vor. Patrick Kreuzer stellte die Weichen für den SVU Mauer-Öhling auf Sieg, als er in Minute 13 mit dem 1:0 zur Stelle war. Bojan Andjelkovic erhöhte für die Gastgeber nach einer guten halben Stunde auf 2:0 (31.). Mit der Führung für Mauer-Öhling ging es in die Kabine.

Linhart trifft dreifach

In ruhiges Fahrwasser brachte Mauer-Öhling sich, indem Zdenek Linhart das 3:0 erzielte (50.). Mit dem 4:0 durch Goran Antunovic schien die Partie bereits in der 56. Minute mit dem SVU Mauer-Öhling einen sicheren Sieger zu haben. Mauer-Öhling schraubte das Ergebnis in der 75. Minute mit dem 5:0 durch Linharts dritten Treffer in die Höhe. Klemens Pesek gelang in der Nachspielzeit per Elfmeter noch der Ehrentreffer für den USV Oed/Zeillern (91.). Am Ende kam der SVU Mauer-Öhling gegen den Gast zu einem verdienten Sieg.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Mauer-Öhling im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Für den SVU Mauer-Öhling steht nun der erste Sieg in dieser Saison zu Buche, nachdem die Bilanz vorher ein Remis aufwies.

In der vergangenen Spielzeit fand sich Oed/Z. mit 45 Punkten zum Saisonende auf dem vierten Rang wieder.

Mauer-Öhling tritt am kommenden Freitag beim TSV Meisl Grein an, der USV Lehner Oed/Zeillern empfängt am selben Tag den ASK Metran Kematen.

Gebietsliga West: SVU Mauer-Öhling – USV Lehner Oed/Zeillern, 6:1 (2:0)

91 Klemens Pesek 6:1

81 ZdenÄ?k Linhart 6:0

75 ZdenÄ?k Linhart 5:0

56 Goran Antunovic 4:0

50 ZdenÄ?k Linhart 3:0

31 Bojan Andjelkovic 2:0

13 Patrick Kreuzer 1:0