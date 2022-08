Last-Minute-Sieg von Grein in Oberndorf

Details Sonntag, 21. August 2022 04:03

Gebietsliga West: Die 2. Runde der neuen Saison brachte das Aufeinandertreffen des SV Oberndof mit dem TSV Grein. Die beiden Mannschaften lieferten sich vor rund 110 Zuschauern ein spannendes Duell. Der SV Oberndorf hat den Saisonstart verpatzt: Mit dieser 1:2-Niederlage lautet der triste Ertrag zwei Pleiten am Stück.

Die ersten 30 Minuten kam es zu keinem Torjubel. Dann ein Elfmeterpfiff. Marek Szabo versenkte den fälligen Strafstoß in der 31. Minute im Netz der Heimmannschaft. Trotz der Führung blieben die Gastgeber weiterhin im Spiel und hielten es offen. Zur Pause behielt der TSV Grein die Nase knapp vorn.

Kurz vor Schluss: Kerschbaummayer trifft zum Sieg

Oberndorfs Niklas Hackner sah nach 58 Minuten die Gelb-Rote Karte und erwies seinem Team damit einen Bärendienst. In Unterzahl war es nicht einfacher geworden, also musste eine Standardsituation her. Pawel Radoslaw Matuszak ließ sich in der 88. Minute nicht zweimal bitten und verwertete einen Freistoß direkt zum 1:1 für Oberndorf. Doch das Spiel war noch nicht entschieden. In Minute 89 musste der zweite Oberndorfer mit der Ampelkarte vom Platz. Wegen einer Unsportlichkeit schickte der Schiedsrichter Fabian Handl vom Platz. Es kam wie es kommen musste. Der Schlusspfiff war zum Greifen nah, als Kevin Kerschbaummayer noch einen Treffer parat hatte (93.) und die Gäste zum Sieg schoss. Die 1:2-Heimniederlage des SV Reifen Weichberger Oberndorf war Realität, als der Referee die Partie letztendlich abpfiff.

Der SV Oberndorf erntete 33 Punkte in der vergangenen Saison, was die Mannschaft in der Endabrechnung auf dem neunten Platz in der Tabelle einlaufen ließ. Oberndorf machte im Klassement trotz der Niederlage Boden gut und steht nun auf Rang zwölf.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der TSV Meisl Grein in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz.

Am kommenden Samstag trifft der SV Reifen Weichberger Oberndorf auf die SKU Ertl Glas Amstetten Amateure, der TSV Grein spielt tags zuvor gegen den SVU Mauer-Öhling.

Gebietsliga West: SV Reifen Weichberger Oberndorf – TSV Meisl Grein, 1:2 (0:1)

93 Kevin Kerschbaummayer 1:2

88 Pawel Radoslaw Matuszak 1:1

31 Marek Szabo 0:1