Doppelpack: Haider sichert ASK Kematen den Sieg beim USV Oed/Zeillern

Details Samstag, 27. August 2022 04:30

Gebietsliga West: Rund 150 Zuschauern wollten das Spiel des USV Oed/Zeillern gegen den ASK Kematen mitverfolgen. Nach drei Niederlagen am Stück ist der Start in die neue Saison für den USV Oed/Zeillern gehörig missglückt. Mit 1:2 musste man sich dem ASK Kematen geschlagen geben.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Für das 1:0 und 2:0 war Tobias Haider verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (47./86.). In der Nachspielzeit (94.) gelang Pavel Elias der Anschlusstreffer für Oed/Z. Schließlich strich Kematen die Optimalausbeute gegen das Heimteam ein.

Erster Saisonsieg für Kematen

In der Tabelle liegt der USV Lehner Oed/Zeillern nach der Pleite weiter auf dem 13. Rang. Einen klassischen Fehlstart legte der USV Oed/Zeillern hin. Drei Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der ASK Metran Kematen im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zehnten Tabellenplatz. Für die Gäste steht der erste Saisonsieg, nachdem man davor zwei Niederlagen einsammelte.

Oed/Z. tritt kommenden Freitag, um 20:00 Uhr, beim SC Melk an. Zwei Tage später empfängt der ASK Kematen den TSV Meisl Grein.

Gebietsliga West: USV Lehner Oed/Zeillern – ASK Metran Kematen, 1:2 (0:0)

94 Pavel Elias 1:2

86 Tobias Haider 0:2

47 Tobias Haider 0:1