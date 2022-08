Zwei unterschiedliche Halbzeiten: Statzendorf und Melk liefern sich Torfestival

Details Sonntag, 28. August 2022 04:38

Gebietsliga West: 160 Besucher wurden in der Fladnitztal-Arena gezählt, die sich das Duell zwischen dem ASV Statzendorf und dem SC Melk nicht entgehen lassen wollten. Und sie wurden mit elf Toren beglückt. Die ASV Statzendorf hatte am Samstag gegen den SC Melk mit 5:6 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage.

Die Gäste aus Melk erwischten den besseren Start und hatten schon nach sechs Minuten die erste große Chance auf die Führung. Marco Hoppi sprintete den gegnerischen Spielern davon und brachte den SC Melk in der 13. Minute in Front. In der 19. Minute brachte Dusan Majkic das Netz zum 2:0 für den Gast zum Zappeln. Petr Kurtin schraubte das Ergebnis in der 34. Minute mit dem 3:0 für den SC Melk weiter in die Höhe. Der SC Melk baute die Führung aus, indem Majkic zwei Treffer nachlegte (38./43.). Angesichts der desolaten Vorstellung von Statzendorf in der ersten Hälfte ging es mit einem überragenden Vorsprung für den SC Melk in die Pause.

Hattrick von Prischink: Und doch kein Sieg für Statzendorf

Doch wer dachte die Gastgeber gaben sich schon geschlagen, der irrte gewaltig. Ein lupenreiner Hattrick! Dieses Kunststück gelang Jakob Prischink mit den Treffern (49./53./64.) zum 3:5 für die ASV Statzendorf. Lukas Hahn schoss für den Gastgeber in der 68. Minute das vierte Tor und sorgte mit dem Freistoß-Treffer zum 5:4 für unerwartete Spannung. Majkic führte sein Team heute beinahe im Alleingang zum Erfolg: Mit dem Strafstoß zum 6:4 war er schon das vierte Mal an diesem Tag erfolgreich (79.). Es folgte der Anschlusstreffer für Statzendorf – bereits der vierte für Prischink. Nun stand es nur noch 5:6 (90.). Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung im Verlauf der Partie schaffte es die ASV Statzendorf nicht mehr, etwas Zählbares zu erringen.

Bei Statzendorf präsentierte sich die Abwehr angesichts acht Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (8). Durch diese Niederlage fällt die ASV Statzendorf in der Tabelle auf Platz sieben zurück.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der SC Melk im Klassement nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz.

Am kommenden Samstag tritt Statzendorf beim SCU Euratsfeld an, während der SC Melk einen Tag zuvor den USV Lehner Oed/Zeillern empfängt.

Gebietsliga West: ASV Statzendorf – SC Melk, 5:6 (0:5)

90 Jakob Prischink 5:6

79 Dusan Majkic 4:6

68 Lukas Hahn 4:5

64 Jakob Prischink 3:5

53 Jakob Prischink 2:5

49 Jakob Prischink 1:5

43 Dusan Majkic 0:5

38 Dusan Majkic 0:4

34 Petr Kurtin 0:3

19 Dusan Majkic 0:2

13 Marco Hoppi 0:1