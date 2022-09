Der SC Melk filetiert den USV Oed/Zeillern

Details Samstag, 03. September 2022 01:08

Gebietsliga West: Fast 320 Zuschauer kamen in das Schuberth-Stadion nach Melk und bekamen gleich zehn Treffer serviert. Der USV Lehner Oed/Zeillern setzte sich in den bislang absolvierten Saisonspielen nicht durch und kassierte mit dem 2:8 gegen den SC Melk die vierte Niederlage.

Die Heimischen starteten stark und schafften es nach wenigen Minuten auf die Anzeigentafel. Der Schuss von Hannes Mayrhofer schlug vor der sportlichen Kulisse von 320 Zuschauern im eigenen Tor ein (6.). Der SC Melk machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Dusan Majkic (7.). Petr Kurtin legte in der 16. Minute zum 3:0 für die Gastgeber nach. Mit dem 4:0 durch Marco Hoppi (Freistoß) schien die Partie bereits in der 29. Minute mit dem Ligaprimus einen sicheren Sieger zu haben. Ebenfalls in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit verkürzte Fabian Preuer zum 4:1 (45+2.). Der tonangebende Stil des SC Melk spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider.

Drei schnelle Tore brachten Entscheidung

Mit drei schnellen Treffern von Gerald Bauer (46.), Mahmut Harmanci (49.) und Majkic (55.) machte der SC Melk deutlich, dass mit diesem Angriff jederzeit zu rechnen ist. Klemens Pesek versenkte den Ball in der 82. Minute im Netz des SC Melk und stellte auf 7:2. Bauer gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer (Elfmeter) für den SC Melk (89.). Mit dem Spielende fuhr der SC Melk einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für Oed/Z. klar, dass gegen den SC Melk heute kein Kraut gewachsen war.

Beim SC Melk präsentierte sich die Abwehr angesichts zehn Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (23). Die errungenen drei Zähler gingen für den SC Melk einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Der SC Melk weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von drei Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor.

Der USV Lehner Oed/Zeillern steht nach vier Spieltagen an letzter Position des Klassements. 4:17 – das Torverhältnis des Gasts spricht eine mehr als deutliche Sprache. Einen klassischen Fehlstart legte der USV Oed/Zeillern hin. Vier Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Am kommenden Freitag tritt der SC Melk beim TSV Meisl Grein an, während Oed/Z. zwei Tage später den SCU Euratsfeld empfängt.

Gebietsliga West: SC Melk – USV Lehner Oed/Zeillern, 8:2 (4:1)

89 Gerald Bauer 8:2

82 Klemens Pesek 7:2

55 Dusan Majkic 7:1

49 Mahmut Harmanci 6:1

46 Gerald Bauer 5:1

47 Fabian Preuer 4:1

29 Marco Hoppi 4:0

16 Petr Kurtin 3:0

7 Dusan Majkic 2:0

6 Eigentor durch Hannes Mayrhofer 1:0