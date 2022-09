Niederlage in letzter Minute: Mauer-Öhling verliert gegen Kematen

Details Samstag, 10. September 2022 00:22

Gebietsliga West: Im Spiel des SVU Mauer-Öhling gegen den ASK Metran Kematen gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des Gasts. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich vor rund 200 Zuschauern knapp durchzusetzen.

In den ersten Minuten gelang es keiner der beiden Mannschaften Tore zu erzielen. Emre Koc brachte den ASK Kematen dann aber in der 24. Minute nach vorn. Den Freudenjubel von Kematen machte Patrick Kreuzer zunichte, als er kurz darauf den 1:1-Ausgleich besorgte (27.). Die Gäste hielt dies aber nicht von weiteren Offensivbemühungen ab. Leo Nagelstrasser brachte dem ASK Metran Kematen nach 37 Minuten die 2:1-Führung. Mit einem Tor Vorsprung für den ASK Kematen ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Kematen musste den Treffer von Julian Pfleger zum 2:2 hinnehmen (85.). Kurz danach sah Markus Schweighofer (Mauer-Öhling) die Gelb-Rote Karte (89.). Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Tobias Haider den entscheidenden Führungstreffer für den ASK Metran Kematen erzielte (93.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug der ASK Kematen Mauer-Öhling 3:2.

Last-Minute-Sieg für Kematen

Mit sieben ergatterten Punkten steht der SVU Mauer-Öhling auf Tabellenplatz fünf.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Kematen im Klassement nach vorne und belegt jetzt den neunten Tabellenplatz.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Mauer-Öhling gibt am Freitag seine Visitenkarte beim SC Melk ab. Der ASK Metran Kematen ist am kommenden Sonntag zu Gast beim SV Reifen Weichberger Oberndorf.

Gebietsliga West: SVU Mauer-Öhling – ASK Metran Kematen, 2:3 (1:2)

93 Tobias Haider 2:3

85 Julian Pfleger 2:2

37 Leo Nagelstrasser 1:2

27 Patrick Kreuzer 1:1

24 Emre Koc 0:1