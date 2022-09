Statzendorf schickt Blindenmarkt mit Packung nach Hause

Details Sonntag, 11. September 2022 00:09

Gebietsliga West: Fast 120 Zuschauer kamen in die Fladnitztal-Arena nach Statzendorf und wollten sich das Spiel der 5. Runde nicht entgehen lassen. Der SV Union Raika Blindenmarkt kam gegen Statzendorf mit 0:5 unter die Räder. Die ASV Statzendorf ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Blindenmarkt einen klaren Erfolg.

Die erste halbe Stunde blieb ohne Treffer. Benjamin Kikinger trug sich dann in der 34. Spielminute in die Torschützenliste ein und brachte die Heimelf in Führung. Zur Pause behielt Statzendorf die Nase knapp vorn. Kurz nach dem die Seiten getauscht waren, erhöhten die Gastgeber den Vorsprung. Für das 2:0 des Heimteams zeichnete Florian Kerzig verantwortlich (47.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Jakob Prischink, als er das 3:0 für die ASV Statzendorf besorgte (60.). Statzendorf baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Stefan Teufel beförderte den Ball in der 64. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung der ASV Statzendorf auf 4:0. Richard Vanek schraubte das Ergebnis in der 76. Minute mit dem 5:0 für Statzendorf in die Höhe. Am Ende kam die ASV Statzendorf gegen den SV Union Raika Blindenmarkt zu einem verdienten Sieg.

Deutlicher Heimsieg

Für Statzendorf gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Die ASV Statzendorf präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 13 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Statzendorf. Zwei Siege, zwei Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme der ASV Statzendorf bei.

In dieser Saison sammelte Blindenmarkt bisher einen Sieg und kassierte vier Niederlagen. Die Lage des SV Union Raika Blindenmarkt bleibt angespannt. Gegen Statzendorf musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich die ASV Statzendorf in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Blindenmarkt findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf.

Am nächsten Sonntag reist Statzendorf zum ATSV Schönfeld/T, zeitgleich empfängt der SV Union Raika Blindenmarkt den USV Lehner Oed/Zeillern.

Gebietsliga West: ASV Statzendorf – SV Union Raika Blindenmarkt, 5:0 (1:0)

76 Richard Vanek 5:0

64 Eigentor durch Stefan Teufel 4:0

60 Jakob Prischink 3:0

47 Florian Kerzig 2:0

34 Benjamin Kikinger 1:0