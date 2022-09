Wallsee siegt dank Strasser-Eigentor gegen Biberbach

Details Samstag, 17. September 2022 00:27

Gebietsliga West: Am Freitagabend trafen sich vor rund 130 Zuschauern der SCU Wallsee und der USC Biberbach. Die Differenz von einem Treffer brachte Wallsee gegen den USC Biberbach den Dreier. Das Match endete mit 3:2. Die Überraschung blieb aus, sodass Biberbach eine Niederlage kassierte.

Der SCU Wallsee erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Milan Samardzic traf in der dritten Minute zur frühen Führung. In der 16. Minute brachte Elias Aschauer das Netz für das Heimteam zum Zappeln und erhöhte den Vorsprung per Elfmeter auf 2:0. Die Gäste gingen aber mit neuer Hoffnung in die Kabinen. Marko Marijanovic beförderte das Leder zum 1:2 des USC Biberbach in die Maschen (35.). Mit einem Tor Vorsprung für Wallsee ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

Eigentor in der letzten Spielminute

In der 53. Minute war Marijanovic sogar mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Pechvogel des Tages war definitiv Maximilian Strasser, dessen Eigentor den USC Biberbach ins Hintertreffen brachte (90.), was bis zum Abpfiff Bestand haben sollte. Am Schluss gewann der SCU Wallsee gegen die Gäste.

Wallsee führt das Feld nach diesem Erfolg weiter an. Die Offensive des SCU Wallsee in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Biberbach war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 13-mal schlugen die Angreifer von Wallsee in dieser Spielzeit zu. Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, den SCU Wallsee zu stoppen. Von den sechs absolvierten Spielen hat Wallsee alle für sich entschieden.

Der USC Biberbach findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel des USC Biberbach ist deutlich zu hoch. 19 Gegentreffer – kein Team der Gebietsliga West fing sich bislang mehr Tore ein. Sechs Spiele und noch kein Sieg: Der USC Biberbach wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Am kommenden Sonntag trifft der SCU Wallsee auf den SC Fischer Hainfeld, Biberbach spielt tags zuvor gegen den SV Reifen Weichberger Oberndorf.

Gebietsliga West: SCU Wallsee – USC Biberbach, 3:2 (2:1)

90 Eigentor durch Maximilian Strasser 3:2

53 Marko Marijanovic 2:2

35 Marko Marijanovic 2:1

16 Elias Aschauer 2:0

3 Milan Samardzic 1:0