Priesching schießt Statzendorf zum Sieg bei Schönfeld/T.

Details Montag, 19. September 2022 00:14

Gebietsliga West: Über 120 Zuschauer kamen am Sonntag in die Tausendblum-Arena. Die Differenz von einem Treffer brachte der ASV Statzendorf gegen den ATSV Schönfeld/T. den Dreier. Das Match endete mit 2:1. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Florian Kerzig nutzte die Chance für Statzendorf, nach Vorlage von Julian Krumböck und beförderte in der zehnten Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Kurz nach dem Seitenwechsel vergaben die Hausherren eine Großchance (50.). Zwanzig Minuten später war für Schönfeld die Latte der Spielverderber. Für das 1:1 von Schönfeld/T. zeichnete dann aber Michael Henickl verantwortlich (75.). Dass die ASV Statzendorf in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Elias Priesching, der in der 79. Minute zur Stelle war. Am Ende verbuchte Statzendorf gegen den ATSV Schönfeld/T. die maximale Punkteausbeute.

Statzendorf klettert auf Rang vier

Schönfeld/T. bekleidet mit neun Zählern Tabellenposition sechs. Das Heimteam baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte die ASV Statzendorf im Klassement nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz. Der Gast präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 15 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Statzendorf. Die ASV Statzendorf ist seit drei Spielen unbezwungen.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Am nächsten Samstag reist der ATSV Schönfeld/T. zum USV Lehner Oed/Zeillern, zeitgleich empfängt Statzendorf die SKU Ertl Glas Amstetten Amateure.

Gebietsliga West: ATSV Schönfeld/T. – ASV Statzendorf, 1:2 (0:1)

79 Elias Priesching 1:2

75 Michael Henickl 1:1

10 Florian Kerzig 0:1