Wallsee gewinnt das Torfestival beim ASK Kematen

Gebietsliga West: Der ASK Metran Kematen und der SCU Wallsee lieferten sich vor 150 Zuschauern ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. Die Ausgangslage sprach für Wallsee, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einer 1:1-Punkteteilung begnügen müssen.

Die Anfangsphase wurde von einem Mann geprägt. Robert Fiala traf früh und machte mit seinem Doppelpack den Traumstart des SCU Wallsee perfekt (3./8.). Danach flachte das Spiel aber zusehens ab. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass die Gäste mit einer Führung in die Kabine gingen. Nach der Pause jubelten die Gastgeber über den Anschlusstreffer. Martin Janecka traf zum 1:2 zugunsten des ASK Kematen (57.). In der 60. Minute brachte Christian Marschalek das Netz für Wallsee zum Zappeln und erhöhte wieder auf 3:1. Doch das schockte die Heimischen nicht. Innerhalb weniger Minuten trafen Janecka (64.) und Jonas Harreither (71.) zum 3:3. Damit bewies Kematen nochmals die Durchschlagskraft der Offensive. Sebastian Rafetseder stellte für den SCU Wallsee im Schlussakt den Führungstreffer sicher (89.). Am Ende verbuchte Wallsee gegen den ASK Metran Kematen die maximale Punkteausbeute.

Später Siegestreffer für die Gäste

In der Endphase des Fußballjahres rangierte der ASK Kematen im unteren Mittelfeld. Die Heimmannschaft musste sich nun schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Kematen insgesamt auch nur neun Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte der ASK Metran Kematen die dritte Pleite am Stück.

Durch die drei Punkte gegen den ASK Kematen verbesserte sich der SCU Wallsee auf Platz sechs. Wallsee befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

Am kommenden Samstag tritt Kematen beim USC Biberbach an, während der SCU Wallsee einen Tag zuvor den SC Rathauskeller Melk empfängt.

Gebietsliga West: ASK Metran Kematen – SCU Wallsee, 3:4 (0:2)

89 Sebastian Rafetseder 3:4

71 Jonas Harreither 3:3

64 Martin Janecka 2:3

60 Christian Marschalek 1:3

57 Martin Janecka 1:2

8 Robert Fiala 0:2

3 Robert Fiala 0:1

