Der SC Melk fixiert beim SCU Wallsee den Titel

Details Samstag, 17. Juni 2023 00:01

Gebietsliga West: Mit 0:3 verlor Wallsee am vergangenen Freitag das letzte Saisonspiel vor 200 Besuchern deutlich gegen den SC Melk. Pflichtgemäß strich der SC Rathauskeller Melk gegen den SCU Wallsee drei Zähler ein. Im Hinspiel hatte der SC Melk das heimische Publikum beglückt und mit 4:2 gewonnen.

Die Gäste waren in den ersten Minuten klar tonangebend und fand einige Chancen vor. Die Gastgeber konnten lange Zeit das 0:0 halten bis gegen Ende der ersten Halbzeit starker regen einsetzte. In der 41. Minute ging der Spitzenreiter, nach einem Konter, in Front. Dusan Majkic war es, der vor 200 Zuschauern zur Stelle war. Nur eine Minute später vergab Tomas Farago alleine vor dem Melker Schlussmann die große Ausgleichschance. Die Gäste hatten zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Stojan Maksimovic erhöhte für den SC Rathauskeller Melk nach einem Eckball per Kopf auf 2:0 (51.). In Minute 81 krachte ein Freistoß der Gastgeber an die Stange. Mit dem 3:0 sicherte Majkic dem SC Melk nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (86.). Letzten Endes holte der SC Rathauskeller Melk gegen Wallsee drei Zähler.

Der SC Melk ist Meister!

Der SCU Wallsee steht zum Abschluss der Saison auf dem siebten Tabellenplatz. Der Angriff des Gastgebers kam in dieser Saison nur bedingt zur Entfaltung, was die durchschnittliche Ausbeute von 37 Treffern unter Beweis stellt. Was für Wallsee bleibt, ist eine durchwachsene Saisonbilanz. Elf Siege und drei Remis stehen zwölf Pleiten gegenüber.

Nach dem letzten Spiel der Saison kann der SC Melk die Sektkorken knallen lassen und den Meistertitel der Gebietsliga West feiern. Das ausgezeichnete Torverhältnis von 85:36 belegt, dass es beim SC Rathauskeller Melk in dieser Saison nicht nur in der Offensive funktionierte, sondern auch in der Hintermannschaft. Niederlagen hatten für den SC Melk im Saisonverlauf Seltenheitswert. Nur viermal ging der SC Rathauskeller Melk punktlos vom Feld. 19-mal holte man die volle Zählerausbeute, dreimal spielte der SC Melk unentschieden. Mit einem tollen Saisonendspurt zeigte der SC Rathauskeller Melk, dass man sich die Platzierung klar verdient. So lautet die Bilanz der letzten fünf Spiele zwölf Punkte.

Gebietsliga West: SCU Wallsee – SC Rathauskeller Melk, 0:3 (0:1)

