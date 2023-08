Schönfeld/T. gewinnt Torfestival bei Kematen

Details Sonntag, 20. August 2023 00:01

Gebietsliga West: Über 150 Zuschauer kamen ins Waldstadion nach Kematen um das Spiel der 2. Runde mitzuverfolgen. Die Besucher kamen dabei voll auf ihre Kosten. Durch ein 5:3 holte sich der ATSV Schönfeld/T. drei Punkte beim ASK Metran Kematen.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Schönfeld/T. bereits in Front. Luigi Iacona markierte in der vierten Minute die Führung. Das 1:1 des ASK Kematen stellte Martin Eimer sicher (13.). Für das 2:1 des Heimteams zeichnete Lukas Schattleitner verantwortlich (35.). Ehe der Schiedsrichter die Akteure zur Pause bat, erzielte Iacona aufseiten des ATSV Schönfeld/T. das 2:2 (43.). Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Martin Janecka für Kematen zur Führung (44.). Mit einem Tor Vorsprung für das Schlusslicht ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

Doppelpack von Grubmüller: Spiel gedreht!

Schönfelds Philip Grubmüller brachte das Netz in Minute 61 für den 3:3-Ausgleich zum Zappeln. Dass der Gast in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Meriton Thaqi, der in der 76. Minute zur Stelle war. In Minute 86 schlug Grubmüller erneut zu und stellte auf 5:3 für die Gäste. Als der Schiedsrichter die Begegnung schließlich abpfiff, war der ASK Metran Kematen vor heimischer Kulisse mit 3:5 geschlagen.

Die Abschlusstabelle führte den ASK Kematen in der vergangenen Saison mit 32 Punkten auf dem zehnten Platz auf.

Auch wenn die Aussagekraft der Tabelle noch begrenzt ist: Der ATSV Schönfeld/T. freut sich über einen Sprung im Klassement und steht nach dem Sieg aktuell auf Platz sieben. Schönfeld/T. hat nun den ersten Saisonsieg eingefahren. Vorher hatte man eine Niederlage kassiert.

Am nächsten Freitag (20:00 Uhr) reist Kematen zum SVU Mauer-Öhling, zwei Tage später begrüßt der ATSV Schönfeld/T. die ASV Statzendorf auf heimischer Anlage.

Gebietsliga West: ASK Metran Kematen – ATSV Schönfeld/T, 3:5 (3:2)

86 Philip Grubmueller 3:5

76 Meriton Thaqi 3:4

61 Philip Grubmueller 3:3

44 Martin Janecka 3:2

43 Luigi Iacona 2:2

35 Lukas Schattleitner 2:1

13 Martin Eimer 1:1

4 Luigi Iacona 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.