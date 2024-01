SV Krenglbach: Neuer Trainer soll Erfolgsserie fortsetzen

Details Sonntag, 07. Januar 2024 19:58

Das Jahr 2023 war für den SV Fenastra Krenglbach ein überaus erfolgreiches. Mit stolzen 67 Punkten am Konto eroberten die Hausruckviertler im Sommer den Meistertitel in der 2. Klasse Mitte-West und feierten den sofortigen Wiederaufstieg. Nach der Rückkehr in die 1. Klasse Mitte-West präsentierte sich der SV über weite Strecken von seiner besten Seite, beendete die Hinrunde am ausgezeichneten dritten Rang und überwintert drei Zähler hinter Herbstmeister Peterskirchen in Lauerstellung. "Wir blicken auf ein überaus erfolgreiches Jahr zurück. Wir hatten uns einiges vorgenommen, als Aufsteiger war ein derart starker Herbst aber nicht unbedingt zu erwarten, dementsprechend groß ist die Freude darüber", erklärt Sportchef David Aichhorn.

10 Dranga-Tore - daheim seit 12. Juni 2022 (!) ungeschlagen

Nur in Offenhausen und Neukirchen ging der Aufsteiger leer aus, avancierte mit fünf Unentschieden, gemeinsam mit Frankenburg, zum "Remis-König" der Liga und konnte die übrigen sechs Spiele gewinnen. "Auch wenn wir mit dem bisherigen Abschneiden zufrieden sind, wäre sogar noch mehr möglich gewesen. Wir haben einige super Spiele abgeliefert, hatten ab und an aber auch etwas Glück", so Aichhorn, der die beiden bisherigen Niederlagen jeweils in der Fremde miterlebte - auf eigener Anlage sind die Kicker aus dem Bezirk Wels-Land seit bereits 12. Juni 2022 ungeschlagen und feierten in den letzten 20 Heimspielen 15 Siege. "Im letzten Jahr hat fast alles gepasst, die enorme Heimstärke freut uns aber ganz besonders". Während drei Mannschaften weniger Gegentore kassierten, trafen lediglich zwei Teams öfter ins Schwarze - Jakub Dranga zeichnete fürt zehn der insgesamt 29 SV-Treffer verantwortlich.

Überraschender Trainerwechsel

Aus privaten Gründen beendete Erfolgstrainer Bojan Markovic seine Tätigkeit. Auf der Suche nach einem Nachfolger wurde der Klub in der eigenen Liga fündig, schwingt im neuen Jahr Werner Topf, der im Herbst in Gallspach tätig war, das Zepter. "Topf war zuvor in St. Marienkirchen und Peuerbach tätig und hat dort ausgezeichnete Arbeit geleistet. Wir sind fest davon überzeugt, mit seiner Verpflichtung eine gute Wahl getroffen zu haben und hoffen, unter seiner Führung die Erfolgsserie fortsetzen zu können", meint der Sportchef.

Ein Rückkehrer und ein Abgang

Nach einem eineinhalbjährigen Gastspiel in Haag/Hausruck kehrt der Rumäne Marius Fanatan wieder an seine alte Wirkungsstätte zurück. Savo Jovanovic steht im neuen Jahr hingegen nicht mehr zur Verfügung. "Darüberhinaus sind im Winter keine weiteren Transfers zu erwarten, wenngleich in einer Übertrittszeit sich immer etwas ergeben kann", so Aichhorn.

Spannende Rückrunde

Am 15. Jänner wird in Krenglbach das Training wieder aufgenommen. In der ungemein engen und ausgeglichenen Liga liegen die Mannschaftern in der Tabelle knapp beisammen, weshalb im Frühjahr für etliche Teams viel möglich ist. Auch in Krenglbach nimmt man sich für die Rückrunde viel vor und hätte nichts dagegen, nach sechs Jahren wieder in die Bezirksliga zurückzukehren. "Wir wollen den eroberten Platz im Spitzenfeld der Tabelle behaupten und im Aufstiegskampf wenn möglich bis zum Schluss mitmischen. Aber aufgrund der aktuellen Tabellensituation erwartet uns eine ebenso packende wie spannende zweite Meisterschaftshälfte, in der viel passieren kann", meint David Aichhorn. "Auch wenn es heuer nicht klappen sollte, ist die Rückkehr in die Bezirksliga mittelfristig unser Ziel".