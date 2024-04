„Wir wollen weg vom Relegationsplatz!“ – Pregartens Trainer Dominik Nimmervoll nach 2:0-Sieg gegen SV Bad Ischl im Interview

Details Freitag, 26. April 2024 22:33

Diese Mannschaft macht aktuell richtig Spaß! Die SPG Algenmax Pregarten spielt sich gegenwärtig in einen Flow und gehört zu den formstärksten Teams der LT1 OÖ-Liga, nachdem man vor gar nicht allzu langer Zeit noch in einer ungemütlichen Ergebniskrise steckte. Man scheint den Schalter zur richtigen Zeit umgelegt zu haben, wenn in Sachen Abstiegskampf die Crunchtime ansteht. Heute holte man einen brutal wichtigen 2:0-Erfolg gegen den SV Zebau Bad Ischl, der sich in ähnlichen Gefilden des Rankings aufhält. Jenen Sieg stellten Kapitän Markus Blutsch (31.) und Winterneuzugang Tobias Pellegrini (41.) mit ihren Treffern sicher. Ligaportal.at sprach unmittelbar nach Abpfiff mit Pregarten-Coach Dominik Nimmervoll.

Ligaportal: Was war heute das Erfolgsrezept?

Nimmervoll: „Durch die Ergebnisse der vergangenen Wochen haben wir etwas mehr Sicherheit im Spiel. Die Nervosität ist nicht mehr so da. Die Mannschaft macht es aktuell sehr gut. Wir waren heute sehr souverän, hatten viel Ballbesitz und waren dominant. Zurzeit geht es einfach leichter, wenn man solche Ergebnisse geliefert hat.“

Ligaportal: Seit nunmehr fünf Runden seid ihr ungeschlagen. Was hat sich in der Mannschaft verändert im Vergleich zu der Phase, als Sie übernommen haben?

Nimmervoll: „Die Phase, in der ich übernommen habe, war schwierig. Im Winter haben wir die Mannschaft umgebaut. Das war wichtig. Wir haben neue Spieler dazubekommen. Für alle war das dann eine neue Situation. Die Zeit in der Wintervorbereitung ist kurz. Es hat dann noch gedauert, bis es greift. Wir hatten im Frühjahr dann drei Niederlagen am Stück. Die Leistungen damals waren trotzdem ansprechend und man hat eine gewisse Entwicklung gesehen. Jetzt kommen auch die Erfolgserlebnisse dazu.“

Ligaportal: Wie optimistisch seid ihr, dass ihr den Klassenerhalt schafft?

Nimmervoll: „Wir waren immer optimistisch. Was die Punkte betrifft, sind wir jetzt gut dabei. Unser Ziel ist ein Platz, der den fixen Klassenerhalt bedeutet. Wenn man realistisch ist, ist der 14. Rang der Relegationsplatz. Von diesem wollen wir weg.“

Ligaportal: In der kommenden Woche geht es auswärts gegen die Union Edelweiss. Was braucht es da, um die Serie zu prolongieren?

Nimmervoll: „Im Grunde dieselbe Leistung wie heute. Wir müssen wieder sehr konzentriert auftreten. Wir dürfen nicht von dem abweichen, was wir uns erarbeitet haben – in den Trainings und in den Spielen. Es gilt, die Spannung hochzuhalten. Dann ist auch gegen Edelweiss ein Sieg möglich.“

SPG Pregarten – SV Bad Ischl

Die Besten: Lukas Burgstaller (IV, SPG Pregarten), Lukas Denk (ZMF, SPG Pregarten), Markus Blutsch (ZMF, SPG Pregarten)

