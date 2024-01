SV Kallham nimmt obere Tabellenhälfte ins Visier

Details Donnerstag, 18. Januar 2024 11:51

Der SV DSV Road Kallham blickt auf ein sportlich solides Jahr 2023 zurück, holte im Frühjahr 15 Zähler und sammelte im Herbst immerhin 18 Punkte. Nach einem elften Rang in der vergangenen Saison sind die Hausruckviertler auch in der aktuellen Spielzeit der 1. Klasse Mitte-West in der unteren Tabellenregion präsent, halten als Neunter jedoch Anschluss ans sichere Mittelfeld. "Die Hinrunde ist ordentlich verlaufen und sind in Summe mit dem Abschneiden zufrieden. Leider haben wir es zum Herbstausklang verabsäumt, uns eine bessere Ausgangsposition zu verschaffen", spricht Trainer Bela Hegedüs die unnötige Niederlage in Neukirchen/Vöckla an.

Enorme Heimstärke, aber in der Fremde mit Problemen

Die Kicker aus dem Bezirk Grieskirchen präsentierten sich auf eigener Anlage zumeist von ihrer besten Seite und feierten im Herbst vier Heimsiege. Von den sieben bisherigen Auswärtsspielen konnte aber nur ein einziges gewonnen werden, gingen vier verloren. "Wir wissen den eigenen, kleinen Platz zu nutzen und freuen uns über die enorme Heimstärke. Diese haben auch die Peterskirchener zu spüren bekommen und konnten den Herbstmeister mit einem souveränen 4:0-Sieg in die Schranken weisen. Auswärts hingegen tritt meine Mannschaft nervös und zum Teil ängstlich auf und hat auf größeren Plätzen Probleme", weiß der Übungsleiter aus Ungarn, der in Kallham seit letzten Winter das Zepter schwingt. Obwohl nur fünf Mannschaften mehr Treffer erzielten und lediglich vier Teams weniger Gegentore kassieren, reichte es für den SV in der Hinrunde nur zum neunten Rang. "Hätten wir das letzte Match gewonnen, wären wir als Sechster in die Winterpause gegangen. Erfreulich war, dass wir eigentlich allen Mannschaften auf Augenhöhe begegnen konnten und nur in ein, zwei Spielen, wie gegen Rottenbach, die Leistung nicht gepasst hat und chancenlos waren", so Hegedüs.

Keine Transfers

Im Hausruckviertel wird am kommenden Montag die Vorbereitung in Angriff genommen. Beim Trainingsauftakt wird der Coach das bewährte Personal antreffen. "Aufgrund der in Summe bislang ordentlichen Performance sind wir mit dem Personal zufrieden und halten nicht Ausschau nach möglichen Verstärkungen. Ich verfüge über einen starken Kader, zudem rücken zwei Kicker aus der Reserve nach. Demzufolge wird es im Winter weder Zu- noch Abgänge geben", begründet Bela Hegedüs die ereignislose Übertrittszeit.

Richtungsweisender Rückrundenstart

Seit geraumer Zeit verspüren die Kallhamer einen leichten Aufwind und möchten den postiven Trend im neuen Jahr fortsetzen. "Der Rückrundenstart ist ungemein wichtig und könnten mit einem Sieg gegen Frankenburg die Abstiegsgefahr endgültig bannen. Auch wenn es zunächst darum geht, die hinter uns platzierten Teams auf Distanz zu halten, ist aufgrund der aktuellen Tabellensituation im Frühjahr einiges möglich", wünscht sich der erfahrene Trainer eine Rangverbesserung. "Wir wollen auch in der zweiten Meisterschaftshälfte 18 Punkte oder mehr sammeln und zumindest in die obere Tabellenhälfte klettern. Sollten wir uns in der Rückrunde ähnlich gut präsentieren können wie im Herbst, ist vielleicht mehr möglich".

