"Die erste Partie wird wegweisend!" – SV Eberschwang nach auskurierten Verletzungen bereit für Meisterrennen!

Der SV Eberschwang hat sich nach dem erneuten Klassenwechsel in die 1. Klasse Mitte-West nahtlos akklimatisieren können und beendete die Hinrunde als Vize-Herbstmeister, nur einen Punkt hinter dem UFC PTA. Man gehört so zu den absoluten Spitzenteams der Liga und wird auch im Frühjahr um die Meisterschale und den Aufstieg kämpfen. Ligaportal warf gemeinsam mit Günter Fischer, dem Cheftrainer des Klubs, einen genaueren Blick auf die Hinrunde, den Kader und die Ambitionen.

Starke Defensive als Aushängeschild

Das gute Abschneiden ist allem voran der stabilen Hintermannschaft der Eberschwanger geschuldet, kassierte man in dreizehn Spielen lediglich zwölf Gegentreffer – nur beim SC Offenhausen sieht hier die Statistik mit einem Tor weniger besser aus. In der Mitte der Herbstmeisterschaft ließ man dennoch einige Punkte liegen: „Wir sind super gestartet und hatten dann ein wenig Verletzungspech, da fielen dann drei Spieler aus. Mit der Punkteausbeute sind wir deswegen hochzufrieden.“, zeigte sich Fischer erfreut über die Hinrunde.

Langzeitverletzte kehren zurück

Die besagten Verletzungen konnten mittlerweile auskuriert werden, was ein auf dem Transfermarkt im Winter tätig werden ausschloss. So stießen Roland Moser nach Muskelriss, Christian Bamminger nach Muskelbündelriss und Gergö Horvath im Winter zurück ins Mannschaftstraining. Zudem konnte man bis auf den Abgang eines Spielers, der lediglich zum erweiterten Kader gehörte, auch alle Akteure an Board behalten.

Erster Spieltag wegweisend

Die doch recht offene Tabellensituation verspricht ein spannendes Frühjahr in der 1. Klasse Mitte-West, in der der SV Eberschwang im Meisterrennen definitiv ein Wörtchen mitreden möchte: „Unser Ziel ist bis zum Schluss vorne dabei zu sein. Das erste Spiel in Peterskirchen wird direkt eine Gratwanderung, danach wissen wir wo es hingeht für uns.“, betont der Übungsleiter die Wichtigkeit der ersten Partie. Im Herbst konnte man den Herbstmeister vor heimischer Kulisse in die Knie zwingen, gewann die Fischer-Elf dank eines späten Doppelpacks von Ondrej Brusch mit 3:1. Die Vorbereitung ist in Eberschwang voll im Gange, das erste Aufbauspiel konnte man gegen Rainbach i. I. schon erfolgreich bestreiten (2:1-Sieg). Nächste Woche wird man in der Steiermark noch ein Trainingslager abhalten und dort den nächsten Entwicklungsschritt versuchen zu machen.