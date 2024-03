Mit Motivation ins Frühjahr: SV Pram will im oberen Tabellendrittel mitmischen

Details Montag, 11. März 2024 21:07

Auf Platz acht im Klassement der 1. Klasse Mitte-West liegend ging der SV Pram in die Winterpause. Mit Blick auf die Rückrunde ist in einer engen Tabellenkonstellation sowohl nach oben als auch nach unten vieles möglich, wenngleich man beim SV Pram eher in das obere Drittel schielt und so schnell wie möglich mit vielen Punkten dem Relegations- und Abstiegskampf entfliehen will. Ligaportal sprach im Vorfeld der Frühjahrssaison mit Sektionsleiter Stefan Wimmer über die Vorbereitung, Transfers und den Ausblick aufs die zweite Saisonhälfte.

Zufriedenstellende Trainingsbeteiligung und einige Testspiele zur Vorbereitung

In einer relativ unspektakulären Vorbereitung gab es einige Testspiele, die man allerdings in Bezug auf die Meisterschaft nicht überbewerten will: "Es waren sowohl ein 1:0 Sieg gegen Bezirksligist Pichl als auch zwei Niederlagen gegen Aschach/Donau (2:3) und Union Enzenkirchen (1:2) dabei“, gibt sich Sektionsleiter Stefan Wimmer zurückhaltend.

„Das letzte Testspiel vergangenen Samstag konnte mit 5:1 gegen Riegerting gewonnen werden, wobei hier das Ergebnis sicher höher ausgefallen ist, als es der Spielverlauf hergegeben hat.“ Gröbere Ausfälle sind aktuell beim SV Pram nicht zu beklagen und mit Stefan Öhlböck kehrt ein Langzeitverletzter wieder zurück, dessen Knie allerdings noch etwas Sorge bereitet.

Wenig Bewegung am Transfermarkt

Der Kader des SV Pram blieb über den Winter größtenteils unverändert. „Es gab nur den Abgang von Florian Sperl zu Weibern und mit Valentin Janos Medve von Sigharting einen Neuzugang“, erklärt der Sektionsleiter. Des Weiteren will man vermehrt auf junge und eigene Spieler setzen und diese in die Mannschaft integrieren.

Schwieriger Auftakt in Offenhausen und Meisterschaftprognose

Mit Blick auf die am kommenden Wochenende startende Rückrunde freut man sich schon wieder auf das sportliche Messen auf Meisterschaftsniveau, wobei Stefan Wimmer in Offenhausen einen schwierigen Auftakt prophezeit: „In Offenhausen erwartet uns ein schwieriges Spiel, weil wir uns hier in der Vergangenheit immer schwer getan haben auf den etwas kleineren Platz. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich mit Punkten nachhause fahren.“

Der SV Pram will sich im oberen Tabellendrittel festsetzen, wenngleich es keinen Druck seitens des Vereins gibt. “Es wäre schön, wenn wir es ins obere Tabellendrittel schaffen, wichtig wäre dafür gleich mal punkten, um nicht in die Nähe des Relegationsplatzes zu kommen“, betont der Sektionsleiter.

Den Meisterschaftskampf würden sich Peterskirchen und Krenglbach höchstwahrscheinlich ausmachen, Eberschwang sieht Stefan Wimmer trotz des vorübergehenden zweiten Platzes nicht im Rennen involviert. Im unteren Ligadrittel orakelt der Sektionsleiter Meggenhofen als Absteiger, Taufkirchen werde sich noch retten und wohl nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben.

